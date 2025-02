Em Belém, Lula visita obras para a COP30 e anuncia novos investimentos

Fotos: Ruan Leôncio/Itaipu Binacional

Acompanhado do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, de ministros de Estado e do governador do Pará, Helder Barbalho, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitou nesta sexta-feira (14), em Belém (PA), as obras do Parque da Cidade, espaço com 500 mil metros quadrados que irá sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP30, em novembro.

Na sequência, Lula deslocou-se para o Mercado São Brás, prédio histórico da capital paraense que foi revitalizado com recursos da Itaipu. Lá, foram anunciados mais R$ 250 milhões do BNDES para serviços de macrodrenagem e urbanização, R$ 45 milhões para combate a incêndios, pelo Programa Pró-Amazônia, e a ampliação do microcrédito do Banco da Amazônia (Basa) para micro e pequenos empreendedores.

O governador Helder Barbalho apresentou um balanço do andamento das obras na capital e garantiu que a cidade estará preparada para receber a Conferência do Clima, em novembro. O Parque da Cidade, por exemplo, está com 75% das obras executadas, de acordo com o governador.

“Eu saio daqui com a certeza de que a gente vai fazer a melhor COP já realizada na história das COPs”, declarou Lula. E completou: “Porque todas as COPs que acontecem em outros países têm como tema a Amazônia. Essa vai ser na Amazônia para que eles conheçam a Amazônia tal como ela é, conheçam o povo do Pará tal como ele é. E saibam que queremos proteger a Amazônia”.

Dos R$ 4,7 bilhões destinados pelo Governo Federal para o evento, R$ 1,2 bilhão são recursos da Itaipu. Os investimentos estão sendo usados na melhoria da infraestrutura da cidade, que poderá receber até 50 mil visitantes, incluindo líderes, chefes de Estado e representantes de mais de 190 países. “A Itaipu é reconhecida mundialmente pela excelência na geração de energia limpa e renovável e por cuidar do meio ambiente. Nada mais sintonizado com a missão da Itaipu, que é promover o desenvolvimento sustentável, do que contribuir para que nosso País receba a COP30”, afirmou Enio Verri.

O diretor-geral mencionou alguns dos projetos em andamento na capital paraense financiados pela Binacional, como as obras de pavimentação e saneamento, a revitalização do terminal portuário de Outeiro, o Parque do Igarapé São Joaquim e as reformas e construções de Unidades de Valorização de Recicláveis (UVRs).

“Esses são apenas alguns exemplos da presença do seu governo, do Governo Federal, no território paraense, dentro dessa enorme empreitada que é sediar a COP30”, disse Verri, dirigindo-se a Lula. “Temos a certeza de que, com o empenho das equipes dos governos nas três esferas, estamos mudando a paisagem da nossa querida Belém e preparando a cidade para realizar um grande evento.”

A cerimônia em Belém também teve a participação do prefeito de Belém, Igor Normando; do presidente da COP30, embaixador André Corrêa do Lago; da presidente em exercício do BNDES, Tereza Campello; e dos ministros Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Jader Barbalho Filho (Cidades), Márcio Macedo (Secretaria-Geral), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Sidônio Palmeira (Secom), Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), Luciana Santos (Ciência, Tecnologia e Inovações), Esther Dweck (Gestão e Inovação) e Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança Climática).

Investimentos da Itaipu para a COP30

Os investimentos da Itaipu em Belém envolvem diferentes parceiros. Com a Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará, estão sendo feitas melhorias na infraestrutura viária e a implantação do Parque Linear Doca, na Avenida Visconde de Souza Franco. Entre as ações do convênio, estão a execução de rede coletora de esgoto, ligações de esgoto, pavimentação de vias de acesso à COP30, implantação de vias marginais do Canal Água Cristal e a construção do Complexo Hoteleiro Vila Líderes – entre outros.

Com a Prefeitura de Belém, o convênio prevê a implantação do Parque Urbano Igarapé São Joaquim, incluindo projetos de arquitetura, paisagismo, rede esgoto, abastecimento, iluminação pública, pavimentação e sinalização viária. O acordo contempla ainda a reforma e revitalização do Complexo Ver-o-Peso, símbolo da capital paraense e que abriga um dos mercados mais antigos do Brasil, além da restauração do Mercado Municipal de São Brás, obra já concluída – a reinauguração do espaço ocorreu no final de 2024.

O convênio com a Companhia Docas do Pará prevê a revitalização e ampliação do Terminal Portuário de Outeiro. Itaipu, Itaipu Parquetec, prefeitura de Belém e Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa (Fadesp) irão desenvolver uma metodologia para a gestão de resíduos sólidos, ações de educação ambiental e de inovação em biotecnologia e a implantação de quatro Unidades de Valorização de Recicláveis, além do desenvolvimento de um barco sustentável movido à hidrogênio.

No total, os investimentos da Itaipu em Belém vão beneficiar diretamente mais de 1 milhão de pessoas, em 37 bairros atendidos, incluindo 89 famílias de catadores somente na primeira fase do projeto.