Em duas ações, PM Ambiental apreende rede e pescado em Guaratuba

A Polícia Ambiental – Força Verde apreendeu rede de pesca ilegal e pescado sem documentação, em duas ações realizadas em Guaratuba.

No dia 23, uma equipe do Pelotão de Polícia Ambiental em patrulha na praia do Brejatuba, flagrou uma rede armada na modalidade espera fixa partindo da praia, o que é proibido.

A rede era do tipo feiticeira com malhas de 12 e 10 cm e medindo 31 metros de comprimento x 2.5 m de altura. O petrecho foi apreendido.

No dia, 29, uma equipe abordou uma caminhonete Nissan Frontier e flagrou transoorte ilegal de pescado.

A carga de 114 kg de polvo não tinha documentação e a mercadoria foi apreendida.