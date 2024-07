Em Foz do Iguaçu, Paulo Mac Donald quer escola integral dos seis meses aos 10 anos

O pré-candidato a prefeito Paulo Mac Donald Ghisi (PP) incluiu no seu plano de governo a implantação de escolas em tempo integral dos seis meses aos 10 anos em Foz do Iguaçu. No flanco político, Ghisi procura ampliar as alianças para as eleições de outubro e diz já contar com cinco partidos: PP, Podemos, Agir, Avante e Mobiliza.

“A obrigação do poder público é proporcionar uma boa escola como a Érico Veríssimo. Compramos esse terreno e fizemos essa escola, já começamos em 2005. Ela tem junto um centro de convivência com duas piscinas, três quadras cobertas, três quadras de concreto três quadras de grama que depois serviu para fazer uma creche e um grande saguão é um pátio central que tem conforto, espaço e a possibilidade de ampliação”, disse Ghisi nas redes sociais.

Ghisi não cita ainda o número de escolas e creches que vão implantar o sistema integral de educação,mas destaca que no seu governo (2005-2011) três escolas estavam entre as dez melhores do país. Em 2010, a escola João Paulo I, no Jardim Itamarati, foi a primeira colocada e alcançou a média 8,4 no Ideb. Hoje, Foz tem 50 escolas municipais e 42 creches com 17.850 alunos matriculados no ensino fundamental e 7.686 na educação infantil.

Talentos

Com as escolas em tempo integral, segundo o pré-candidato, os estudantes terão condições para desenvolver talentos na natação, esporte, xadrez, cinema, dança, música e artes marciais. “Isso é ensino em tempo integral que estamos projetando para as crianças de Foz do Iguaçu: uma educação estruturada, bem planejada e com a devida valorização à todos os profissionais é o que a cidade necessita para voltar a ser referência para o Brasil”, completou.

Em nota à imprensa, a pré-campanha de Ghisi o destaca na liderança das pesquisas eleitorais e com agenda de reuniões e visitas nos bairros de Foz do Iguaçu. “Equipes organizadas nas diversas áreas trabalham na formatação de uma proposta de plano de governo. Nas últimas semanas, Paulo também esteve em outras cidades na busca de ideias e soluções para serem aplicadas. Em Curitiba, conheceu um moderno dispositivo israelense de telemedicina, aplicado no Hospital Pequeno Príncipe”, apontou o noticioso do pré-candidato.

O lema da campanha que começa após a convenção no início de agosto será a de reconstrução. “Foz tem tudo para voltar a ser referência nacional, como foi na saúde e educação durante a nossa gestão”, disse ao apontar ainda como responsável pela construção do Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Fake news

Na última semana, Ghisi publicou um vídeo em suas redes sociais como esclarecimento sobre as tentativas de grupos que espalham, segundo ele, mentiras sobre a sua situação jurídica, para confundir os eleitores. “Querem assustar os iguaçuenses com mentiras. Conquistem o eleitor de outro jeito ao invés de espalharem fake news!”, bradou.

Ghisi disse que está cansado das fake news e que os eleitores devem escolher livremente e decidir pelo futuro da cidade. “Eu fui prefeito durante oito anos, estava em todos os lugares da cidade, discutindo os problemas, achando soluções, melhorando, aprimorando, construindo. Sou mais agradecido por terem me dado a oportunidade de ser útil para a minha cidade. Chega de fake news! Chega!”, completou.

Desde o ano passado, Ghisi diz ter obtido, por unanimidade no Tribunal de Justiça, a decisão que restabeleceu seus direitos políticos e a condição de disputar a prefeitura em outubro. Com 208 mil eleitores, a eleição pode ter dois turnos: em 7 e 27 de outubro. A eleição só será resolvida em primeiro turno se um dos candidatos a prefeito conquistar 50% mais um dos votos válidos.