Em Guaratuba, faculdade debate mudanças climáticas e desastres ambientais

A tradicional Semana Socioambiental da Faculdade Isepe, em Guaratuba, acontece em dois dias neste ano, nesta quarta (5) e quinta (6), à noite. Haverá palestras, oficinas e debates.

Neste 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente, a abertura será uma palestra que toca no tema central do evento: “Mudanças Climáticas e Desastres Ambientais: Rumo a uma Nova Ética de Cuidado com o Planeta.”

O evento é aberto ao público e as inscrições para as oficinas podem ser feitas pela internet (veja no final do texto).

Programação

Quarta-feira, 5

19h30 | Palestra de abertura

“Mudanças Climáticas e as questões ambientais”

Palestrante: Pesquisadora e pós-doutoranda Lara Gama Vidal

Moderadora: Drª Mariana Carolina Teixeira

21h | Palestras/Oficinas Temáticas

Defesa e fiscalização na prática do Meio Ambiente na APA de Guaratuba | Força Verde -Subtenente Rodrigo Figueiredo Cainelli

| Força Verde -Subtenente Rodrigo Figueiredo Cainelli Crescimento desordenado das cidades e as questões ambientais | Profº Eduardo Bartolomei Fregoneze

| Profº Eduardo Bartolomei Fregoneze ESG e Green Washing | Anderson Marlon Grasel

| Anderson Marlon Grasel Compostagem | Drª Mariana Carolina Teixeira e equipe da Ecoterra Compostagem

Quinta-feira, 6

19h30 | Mesa Redonda

“Resiliência e Justiça: Os Direitos Humanos diante das Catástrofes Ambientais”

Palestrante: Prof. Drª Andrea Bulgakov Klock

Moderador: Diretor da IES Luiz Antonio Michaliszyn Filho

Participantes: Anderson Marlon Grasel, Profº Eduardo Bartolomei Fregoneze, Jacson Braga – Secretário da Segurança Pública e Trânsito e Defesa Civil, Major Fabrício Frazatto – Comandante dos Bombeiros do Litoral do Paraná 21h | Palestras/Oficinas Temáticas

21h | Palestras/Oficinas Temáticas

Direitos do Trabalhador e os Desastres Ambientais | Sabrina Venancio

| Sabrina Venancio O empreendimento da ponte de Guaratuba e os Projetos Ambientais | Thaís Fusik

| Thaís Fusik APA – Áreas de Conservação | IAT – Célia Rocha

| IAT – Célia Rocha Projeto Olha o Clima, Litoral! | Anne Zugman, Bióloga, atua junto ao Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais com projetos socioambientais e articulação territorial estratégica no litoral do Paraná.

Inscrição gratuita para oficinas: https://docs.google.com/forms/…