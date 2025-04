Em reunião com Governo, Goura defende “uma PR-405 pavimentada e ecológica” em Guaraqueçaba

Reunião na Seil contou com comitiva de Guaraqueçaba

Uma comitiva de Guaraqueçaba liderada pelo prefeito Alessandro Carneiro Soares Truchinski, o Sandro da Saúde (União), e com a participação do deputado estadual Goura (PDT) esteve na Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Seil) para tentar uma solução definitiva para a rodovia PR-405.

A reunião com o secretário Sandro Alex também contou com o diretor-geral da Seil, José Brustolin, o superintendente geral de Relações Institucionais do Governo do Paraná, Renato Adur, e seis dos nove vereadores de Guaraqueçaba.

O encontro foi divulgado por Goura. O deputado enfatizou, no início da reunião, que a PR-405, única via de acesso terrestre a Guaraqueçaba, é um problema antigo do Litoral Norte do Paraná e que é preciso encontrar uma solução definitiva para resolver esse grave problema que afeta não só o direito de ir e vir das pessoas, mas o desenvolvimento econômico e social da região.

“Guaraqueçaba tem sua economia baseada na agricultura, principalmente no cultivo de pupunha e banana. Por isso, essa estrada precisa de um pavimento que permita o escoamento eficiente dessa produção, inclusive em épocas de chuva”, alertou o deputado.

Estrada ecológica

“Há anos defendo a construção de uma estrada verdadeiramente ecológica, que preserve a fauna e a flora local enquanto garante mobilidade para os moradores do município”, disse. “As condições dessa rodovia são terríveis. Percorrer essa via é um risco para a população, para o comércio e para o meio ambiente”, destacou Goura.

Segundo o deputado é preciso levar em conta o regime de chuvas da região. “Por isso, a necessidade de uma pavimentação ecológica que garanta permeabilidade, evitando alagamentos”, disse ele.

Secretário de Logística

O secretário Sandro Alex informou que o governador Ratinho Junior colocou a questão da pavimentação da PR-405 como prioridade do governo e que será dado início a uma solução definitiva antes do fim da gestão. “É possível e colocaremos todos os recursos para resolvermos esse problema da PR-405 definitivamente”, disse ele.

O secretário de Infraestrutura e Logística reconheceu que a situação dos moradores de Guaraqueçaba é bem difícil porque são décadas de espera para que a rodovia tenha condições de trânsito mínimas, com segurança e acessibilidade.

“O governo tem vontade de fazer e faremos. Pelo menos queremos deixar o processo de licitação concluído”, disse. “Mas para isso vamos precisar do apoio de todos. Conto com sua colaboração, deputado Goura, do prefeito Sandro da Saúde e dos senhores vereadores e secretários de Guaraqueçaba”, afirmou Sandro Alex.

Grupo de Trabalho

Durante a reunião, o deputado Goura e o superintendente Renato Adur, sugeriram que seja criado um Grupo de Trabalho para encaminhar as melhores propostas para que se encontre uma solução para a pavimentação da PR-405. “Temos que reunir forças e teremos que contar com todos nesse processo para que tenhamos uma solução o mais rápido possível”, disse Adur.

“É um importante avanço rumo a uma PR-405 pavimentada e ecológica, e vamos acompanhar a situação com extrema atenção”, disse Goura. Ele destacou a importância da participação na reunião do professor Eduardo Vedor, do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Paraná (UFPR), que defendeu a participação da UFPR no grupo de trabalho.

Vedor enfatizou a necessidade de se equilibrar desenvolvimento e sustentabilidade. “A proposta não pode ser de simplesmente ‘asfaltar’, mas adotar uma solução técnica sustentável, como a pavimentação ecológica ou alternativas similares”, disse.

Segundo o professor, a UFPR pode colaborar com todo o processo, desde o licenciamento ambiental até a proposta de engenharia e outras etapas em colaboração com o IAT (Instituto Água e Terra) e outros órgãos como o ICMBio. “Já estamos nessa colaboração no processo do EIA/Rima”, afirmou.

O deputado Goura considerou que a reunião foi produtiva por conta do comprometimento do secretário Sandro Alex e do superintendente Geral de Relações Institucionais Renato Adur de resolver definitivamente o mais breve possível o problema da PR-405 e também pela participação da Prefeitura e Câmara Municipal de Guaraqueçaba e a UFPR.

“O projeto da nova estrada em Guaraqueçaba não apenas impulsionar o escoamento agrícola, mas também harmonizar infraestrutura e sustentabilidade. Com o apoio técnico da universidade e do IAT, a proposta de pavimentação ecológica, adaptada ao regime de chuvas da região, garantindo permeabilidade e durabilidade, deve prosperar”, concluiu Goura.

Participantes da reunião

Também estavam presentes na reunião os vereadores de Guaraqueçaba Julhardy Filho do Barriga (Republicanos); Ivan França (Republicanos); Elton Mendes (MDB); Edgard Mandira de Morais (MDB); Jeferson Luis Barboza Rosa (União Brasil) e Edivaldo Narciso Izabel (União Brasil). O secretário de Indústria e Comércio de Guaraqueçaba, Renato Leite, e a assessoria da deputada Flávia Francischini (União).