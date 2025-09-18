Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Empresa de fertilizantes anuncia investimento de R$ 70 milhões e geração de novos empregos em Paranaguá

Redação
Novo armazém deve gerar 60 empregos diretos e mais de 150 indiretos no primeiro ano de operação
Fotos: Moyses Zanardo / PMP

Na manhã desta quarta-feira (17), o prefeito Adriano Ramos recebeu em seu gabinete a diretora da Sulmare Serviços Marítimos Ltda, Josiane Agner Faria, que apresentou o novo empreendimento da empresa em Paranaguá. A reunião contou com a presença da vice-prefeita Fabiana Parro e do chefe de Gabinete, André Ferruci.

Com mais de 25 anos de atuação como operadora portuária, a Sulmare investe em um armazém voltado à armazenagem e industrialização de fertilizantes, localizado na Avenida Atílio Fontana.

O espaço terá 16 mil metros quadrados de área construída, em um terreno de 32 mil metros quadrados, e contará com um aporte de aproximadamente R$ 70 milhões.

O prefeito Adriano Ramos reforçou a importância da proximidade entre o poder público e o setor empresarial.

“Nosso objetivo é facilitar a vida de quem investe em Paranaguá, gerando empregos e movimentando a economia. Cada novo investimento é motivo de comemoração porque gera mais empregos para a nossa população, emprego e renda para a nossa população, receita para o município e é nessa linha que nós vamos continuar trabalhando, trabalhando para poder atrair novos investimentos para a nossa cidade”, afirmou.

Segundo a diretora Josiane Faria, o empreendimento deve gerar 60 empregos diretos e mais de 150 indiretos já no primeiro ano de operação. “Nosso intuito foi apresentar o projeto ao município, firmar uma parceria e contribuir com o desenvolvimento de Paranaguá. Tivemos uma recepção muito positiva do prefeito e da vice-prefeita, que demonstraram interesse em apoiar novos investimentos”, destacou a diretora.

A expectativa é que o empreendimento seja concluído até o final de outubro, com inauguração ainda em 2025.

Fonte: Prefeitura de Paranaguá / Jornalista: Edye Venancio

