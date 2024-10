Empresa oferece cursos profissionalizantes gratuitos em Morretes

Foto: Roni Nascimento / Divulgação da Ambiental Paraná

Morretes receberá duas oficinas profissionalizantes gratuitos. A primeira delas será “De Olho no Óleo”, que acontece no próximo dia 29 de outubro, que dará dicas a população sobre ciclo sustentável do óleo de cozinha e como transformar o óleo em sabão. A segunda será uma Oficina de Capacitação para Encanadores, a ser realizada no dia 6 de novembro, que dará noções básicas sobre rede hidráulica predial, em que a pessoa aprenderá a fazer pequenos reparos e conectar residências a rede de esgoto sanitário. Ambas serão realizadas na sede da Secretaria de Ação Social da cidade.

Para se inscrever, basta ser morador da cidade e ter mais de 18 anos. Os interessados podem realizar a inscrição pessoalmente na Secretária de Ação Social ou pelo WhatsApp no número 41 98536-9638. Os prazos de inscrições se encerram um dia antes de cada oficina. Para a aula de Olho no Óleo é necessário levar seu litro de óleo. Após a realização das duas oficinas, os alunos também ganharão uma palestra sobre Empreendedorismo, realizada pelo Instituto Incanto.

As oficinas estão sendo oferecidas pela Ambiental Paraná, empresa responsável pelas atuais obras de ampliação da rede de esgoto da cidade e prestação dos serviços de esgotamento sanitário em outros 15 municípios da microrregião do Centro-Litoral do Paraná em parceria publico-privada (PPP) com a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar). Vale lembrar que as oficinas são gratuitas e que é necessário inscrição prévia para participação.

Oficina de Olho no Óleo

Aprenda a transformar óleo de cozinha usado em uma fonte de renda para sua família, além de contribuir para a preservação do meio ambiente.

Dia: 29/10 – Terça-feira.

Horário: 13h às 17h.

Local: Secretaria de Ação Social, Rua Santos Dumont, 108, Centro, Morretes-PR.

Inscreva-se pelo WhatsApp: 41 98536-9638

Oficina de Capacitação para Encanadores

Aprenda noções básicas sobre rede hidráulica predial e gere uma renda extra para sua família.

Dia: 06/11 – Quarta-feira.

Horário: 9h às 17h.

Local: Secretaria de Ação Social Rua Santos Dumont, 108, Centro, Morretes-PR.

Inscreva-se pelo WhatsApp: 41 98536-9638