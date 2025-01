Empresas de Pontal têm até hoje para obter descontos no alvará

As empresas de Pontal do Paraná têm a oportunidade de obter descontos especiais no pagamento da taxa do Alvará para Localização e Funcionamento. O prazo para aproveitar as condições facilitadas segue até hoje, dia 31 de janeiro, permitindo que comerciantes e prestadores de serviço regularizem sua situação com benefícios financeiros. A solicitação pode ser feita on-line.

Os descontos são aplicáveis da seguinte forma:

40% de desconto na primeira renovação.

70% de desconto a partir da segunda verificação e nas renovações subsequentes.

Para ter direito ao benefício, é necessário:

Estar em dia com os tributos municipais, sem débitos vencidos relacionados ao alvará.

Efetuar o pagamento à vista ou parcelado, seguindo as regras:

O pagamento da cota única ou da primeira parcela deve ser realizado até 31 de janeiro.

Optando pelo parcelamento, as demais parcelas devem ser quitadas até o último dia dos meses de fevereiro, março e abril.

Atendimento on-line

A solicitação pode ser feita de forma online pelo link:

https://pontaldoparana.eloweb.net/portal-contribuinte/consulta-carne