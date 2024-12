Encontrado sem vida o adolescente que se afogou em Caiobá

Foto: Reprodução das redes sociais

O corpo de Yuri Peres Rodrigues, de 16 anos, que desapareceu no balneário de Caiobá, em Matinhos, na tarde de domingo (16), foi encontrado sem vida, na noite desta terça-feira (17).

O rapaz, que era morador de Curitiba, estava com a família na Praia Brava, na altura do Sesc Caiobá. Os guarda-vidas que foram chamados para socorrê-lo chegaram a avistá-lo na água, mas quando chegaram, ele já havia submergido.

O Corpo de Bombeiros fez buscas durante todos estes dias, até o anoitecer, inclusive com helicóptero.

“Aproximadamente às 22h40 desta terça-feira (17), um cidadão que passava pela praia, na região do balneário de Praia Grande, em Matinhos, avistou um corpo à beira do mar e informou a uma viatura da Polícia Militar que passava pelo local”, informou o Corpo de Bombeiros, que foi chamado e “tomou as medidas técnicas necessárias”.

A família da vítima esteve presente no local e confirmou se tratar do jovem de 16 anos desaparecido. Yuri Peres foi homenageado pela escolinha de futebol do Athletico Paranaense, onde era aluno.

No final de semana, três jovens morreram afogados em Caiobá, dois deles na Praia Mansa.