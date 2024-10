Encontros dos Núcleos de Cooperação Socioambiental retornam em 14 de outubro

Foram planejadas mais 12 reuniões do programa criado pela Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec, por meio do Governo Federal, para desenvolvimento de projetos e fortalecimento das redes comunitárias

Foto: Divulgação Itaipu Parquetec

A Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec vão dar continuidade aos encontros de constituição dos Núcleos de Cooperação Socioambiental do Paraná e Sul do Mato Grosso do Sul, iniciando com a reunião no dia 14 de outubro, no município de Apucarana. A criação de 20 Núcleos de Cooperação Socioambiental faz parte da estratégia da Governança Participativa para a Sustentabilidade, dentro do programa Itaipu Mais que Energia.

A constituição dos novos Núcleos de Cooperação Socioambiental segue em outubro, com encontros em Londrina (15), Cornélio Procópio (16), Jacarezinho (17), Campo Mourão (22), Cascavel (23), Francisco Beltrão (24) e Dourados (MS), no dia 25. Em novembro, as reuniões serão em Umuarama (05), Cianorte (06), Paraíso do Norte (07), encerrando em Maringá (08).

Desde o lançamento do programa, no dia 11 de setembro, na capital do Estado, já foram instalados sete núcleos: Curitiba e Região Metropolitana, Litoral Paranaense, Campos Gerais, Centro Paranaense, Centro Sul Paranaense, Cantuquiriguaçu, Suleste Paranaense e Sul do Paraná. Foram 111 municípios alcançados até agora. A proposta é cobrir toda a área de atuação prioritária da usina, formada por 434 municípios, sendo 399 no Paraná e 35 no Sul do Mato Grosso do Sul.

Diagnóstico

O relatório parcial colhido dentro dos sete encontros realizados, apontam que, na área social dos municípios, os participantes indicaram a baixa renda e falta de moradia da população como itens preocupantes. Já na área ambiental, foram apontadas as questões da insegurança hídrica e gestão de resíduos sólidos. No campo econômico, foram destacados a falta de mão-de-obra qualificada e o desemprego. Nos próximos encontros, serão incluídos um estudo mais avançado sobre os problemas apontados e a busca de soluções.

Sobre os Núcleos

Os 20 Núcleos estão sendo formados por representantes do poder público, instituições, universidades, movimentos sociais, associações dos municípios, organizações cooperativas, ONGs de proteção ambiental, empresas, entre outros. Eles constituem um espaço de escuta ativa, formativos e educacionais, baseados na metodologia da governança participativa. A ideia é que as instituições parceiras se mobilizem coletivamente para melhorar a qualidade de vida e promover um futuro sustentável para as comunidades.

Estão previstas diversas atividades como diagnóstico territorial e o oferecimento de cursos e capacitações voltados para a sustentabilidade, aproximando das oportunidades oferecidas pelo Governo Federal para enfrentar os desafios locais. As instituições públicas ou privadas, interessadas em participar dos núcleos, podem entrar em contato pelo e-mail: [email protected].



Encontros de constituição dos Núcleos de Cooperação Socioambiental

Outubro

14 – Apucarana (Unespar Campus Apucarana)

15 – Londrina (Universidade Estadual de Londrina Anfiteatro do Cesa)

16 – Cornélio Procópio (Uenp Campos Cornélio Procópio)

17 – Jacarezinho (Uenp Faculdade de direito CCSA)

22 – Campo Mourão (Unespar Campus Campo Mourão)

23 – Cascavel (Unipar – Campus Cascavel)

24 – Francisco Beltrão (Unipar- Campus Francisco Beltrão)

25 – Dourados (MS) (UEMS/Campus Dourados)

Novembro

05 – Umuarama (Sociedade Rural)

06 – Cianorte (Clube da Terceira Idade)

07 – Paraíso do Norte (Casa da Cultura)

08 – Maringá (Sede Campestre Sinttromar)