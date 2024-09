Equipe da Unioeste é convidado para competir em Indianapolis

A equipe fez história ao competir pela primeira vez na categoria Urban Concept, utilizando hidrogênio verde como fonte de energia

Fotos: Divulgação/Unioeste Campus Foz do Iguaçu

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE), projeto de extensão do Centro de Engenharias e Ciências Exatas (CECE) da Universidade Estadual do Oeste do Paraná (Unioeste), campus Foz do Iguaçu, obteve resultados notáveis durante a Shell Eco-marathon Brasil 2024, realizada entre os dias 27 e 30 de agosto no Pier Mauá, no Rio de Janeiro. Este ano, a equipe fez história ao competir pela primeira vez na categoria Urban Concept, utilizando hidrogênio verde como fonte de energia.

A equipe é patrocinada por diferentes instituições públicas e privadas, com destaque para a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Itaipu Binacional e Itaipu Parquetec como parceira do projeto.

O GCEE participou da competição com dois veículos: um protótipo movido a bateria e outro na categoria Urban Concept, movido a hidrogênio. A equipe alcançou um feito histórico ao se tornar a primeira da América Latina a ser aprovada nas inspeções técnicas e a colocar um veículo conceito urbano movido a hidrogênio na pista para rodar. Das 41 equipes da América Latina, somente tinham 6 concorriam na categoria conceito urbano. Desses, conceito urbano, somente 4 passaram pela inspeção técnica e somente 1 concluiu a prova.

Embora o veículo não tenha completado as 10 voltas dentro do tempo estipulado, o desempenho impressionou engenheiros e técnicos da competição, levando ao convite para que a equipe participe da etapa americana da Shell Eco-marathon, que ocorrerá em abril de 2025 no famoso Indianapolis Motor Speedway, nos Estados Unidos.

Além disso, o carro do GCEE foi selecionado no segundo dia da competição como um dos seis melhores em design, sendo destacado para compor a foto oficial dos veículos com as melhores performances estéticas e funcionais. O veículo passou por mais de 140 itens de inspeção, todos aprovados com sucesso, o que reforça a excelência do projeto.

Trajetória do Projeto

O Grupo Cataratas de Eficiência Energética (GCEE) foi fundado em 2009 por alunos dos cursos de Engenharia Elétrica e Engenharia Mecânica da Unioeste, posteriormente integrando estudantes de Ciências da Computação. A última participação da equipe na Shell Eco-marathon Brazil havia sido em 2017. Após o retorno da competição em 2023, após a pandemia de Covid-19, a ideia de voltar à competição surgiu entre os alunos, desta vez com um veículo Urban Concept movido a hidrogênio.

O desafio foi imenso, já que nenhum dos atuais membros da equipe tinha experiência anterior na competição, pois os alunos que participaram de edições anteriores já haviam se formado. Foram quase dois anos de planejamento, estudo e desenvolvimento do veículo. Antonio Marcos Massao Hachisuca, coordenador do projeto, destacou a importância do apoio recebido: “Só foi possível graças ao apoio do reitor Alexandre Weber, que sensibilizou o Sr. Aldo Bona, Secretário de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), que, em julho de 2023, acreditou no nosso projeto e viabilizou recursos financeiros para iniciarmos a construção do veículo. Outro parceiro fundamental foi o Prof. Irineu Colombo, Diretor Superintendente do Itaipu Parquetec, que viabilizou recursos financeiros e colocou à disposição toda a equipe de especialistas do Centro de Pesquisa de Hidrogênio, que nos auxiliaram na construção do veículo. Os patrocinadores privados foram essenciais para a aquisição de componentes e materiais com maior agilidade em relação aos recursos públicos. O patrocínio da Itaipu Binacional viabilizou a viagem para o Rio de Janeiro – RJ”, agradeceu.

Próximos Passos

Agora, o GCEE enfrenta o desafio de corrigir os problemas identificados no veículo durante a competição e de garantir o patrocínio necessário para participar da etapa americana da Shell Eco-marathon em abril de 2025, em Indianápolis.

A pilota oficial do protótipo a hidrogênio, Rayane Cavilian, compartilhou de como a equipe conseguiu bons resultados por meio de muita coletividade e dedicação.

“Todos se mobilizaram, correndo de um lado para o outro, ajudando nos setores que mais precisavam de atenção, sempre com o objetivo de alcançar o melhor resultado possível. Agora, nosso foco é continuar aprendendo, aperfeiçoar nosso Urban Concept e nos preparar para Indianápolis”, afirmou.

Fonte: Parquetec – texto: Imprensa/Unioeste Campus Foz do Iguaçu