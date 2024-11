Equipe de transição de Paranaguá faz nova reunião e trata de três secretarias

Foto: Assessoria de Comunicação de Adriano Ramos

Na tarde desta quarta-feira (6), foi realizado na Casa Elfrida Lobo o terceiro encontro da equipe de transição de governo em Paranaguá, que é composta por indicados pelo prefeito eleito, Adriano Ramos (Republicanos), e pelo prefeito atual, Marcelo Roque (PSD).

A reunião desta quarta serviu para tratar dos pedidos de informações relacionados às secretarias de Comunicação Social, Mulher e Segurança.

A equipe indicada pelo prefeito eleito é formada pela advogada Isabele Campos, a contadora Verônica Marodim e a professora Fabíola Arcega. Eles têm três suplentes: Ozeias Rebello Costa, Luiz Augusto Pellegrini de Carvalho e Jerri Angelo de Souza. Os membros indicados pelo prefeito atual são Adriano Pedroso Veiga, Raul da Gama e Silva Luck e Mauricio dos Prazeres Coutinho.

A equipe de transição foi nomeada por Marcelo Roque e pela secretária municipal de Administração, Marcela Henrique da Silva, no dia 18, uma semana depois que Adriano Ramos protocolou a relação dos seus indicados. A equipe se reuniu pela primeira vez no dia 23 e os trabalhos encerram no dia 31 de dezembro. Seus membros não recebem nenhuma remuneração.

“Hoje (quarta-feira) foram entregues relatórios e informações solicitadas para as secretarias de Comunicação, Segurança e Mulher, os quais serão analisados pela equipe”, comentou Isabele Campos, que é a coordenadora pela parte da futura gestão.

“As equipes de cada área responderam às solicitações de informações feitas pela equipe de transição, atendendo às necessidades específicas de cada secretaria”, completou Fabíola Arcega.

A próxima reunião da equipe de transição está agendada para a próxima quarta-feira, dia 13 de novembro.

Com informações da Assessoria de Comunicação de Adriano Ramos

Confira o Decreto nº 5.654, que institui a equipe de transição administrativa.