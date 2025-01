Equipes da Sanepar já retiraram 155 toneladas de lixo das praias nesta temporada

Fotos: Arnaldo Neto/AEN

Desde 28 de dezembro, as equipes contratadas pela Sanepar para limpeza das praias paranaenses já recolheram cerca de 155 toneladas de resíduos das areias. De dia, o serviço é feito por 142 funcionários contratados pela empresa. Entre o fim da noite e a madrugada, o trabalho é executado em parceria com empresas de limpeza pública dos municípios, para garantir que as praias estejam limpas durante o dia todo.

O serviço é prestado nas praias e balneários de Guaratuba, Matinhos e Pontal de Paraná. As equipes trabalham em um sistema de escala ao longo dos sete dias da semana, o que garante a qualidade da limpeza de forma ininterrupta em todos estes locais, um diferencial que tem chamado a atenção dos banhistas.

De acordo com o gestor de Educação Ambiental da Sanepar, Guilherme Zavataro, praticamente todos os trabalhadores contratados pela empresa são moradores do Litoral. “A gente tem essa preocupação com a oferta de oportunidades de trabalho para as pessoas que residem na região, que com essa fonte renda conseguem levar dignidade para as suas famílias”, afirmou.

Guilherme Zavataro

MAQUINÁRIO – Como já é tradicional no trabalho noturno, os trabalhadores que fazem a coleta manual contam com o auxílio de grandes máquinas peneiradores, capazes de remover lixos menores, como bitucas de cigarro, que estejam a até 20 centímetros de profundidade na areia.

Neste ano, de forma experimental, versões menores destas máquinas também começaram a ser utilizadas na coleta diurna. “Ele também faz a peneiração da areia, mas é um equipamento mais compacto, que consegue circular entre os frequentadores da praia de dia, enquanto os outros, por serem maiores, ficam restritos à limpeza noturna”, esclareceu Zavataro.

SACOLAS SUSTENTÁVEIS – Outro pilar da iniciativa é a conscientização dos banhistas sobre a importância do descarte correto dos resíduos. De forma complementar ao trabalho de limpeza, a empresa também distribui sacolas para que os frequentadores da praia levem consigo o lixo produzido enquanto estão no local e façam o posterior descarte corretamente.

Neste ano, a Sanepar inovou ainda mais e passou a utilizar sacolas de lixo de bioplástico 100% compostáveis – um material que além de biodegradável se transforma em matéria natural, sem causar prejuízos ao meio ambiente. O material é fornecido pela ERT Bioplásticos, empresa brasileira com sede em Curitiba que utiliza cana-de-açúcar como matéria-prima.

“Em todas as equipes, tem uma pessoa responsável por entregar uma sacolinha de lixo, que neste ano é feita de um material que se degrada completamente em 180 dias, virando adubo”, explicou Zavataro. “A Sanepar faz esse trabalho há anos, então os turistas recorrentes já estão acostumados e muitos deles, inclusive, pedem a sacolinha de descarte para as nossas equipes”.

A adoção do novo modelo de sacola visa evitar a crescente proliferação do plástico tradicional no meio ambiente, sobretudo no mar. Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) indicam que cerca de 11 milhões de toneladas de plástico chegam aos oceanos anualmente, ameaçando ecossistemas marinhos e gerando impactos negativos à saúde humana por meio da ingestão de microplásticos.

Segundo o diretor de Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar, Julio Cesar Gonchoroski, a utilização das sacolas biocompostáveis demonstra o compromisso com soluções ambientalmente responsáveis, incentivando ações que minimizem o impacto do lixo plástico e promovam a preservação dos ecossistemas costeiros. “Nosso objetivo é sensibilizar a população sobre a importância de cuidar do meio ambiente e adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia”, argumentou.

LIMPEZA APROVADA

A aposentada Teresinha Bussolo mora há 14 anos em Matinhos e diz ter testemunhado uma verdadeira transformação da cidade e das praias nos últimos anos. “O Litoral do Paraná finalmente está sendo olhado com atenção, não só pela limpeza das praias, mas por toda a revitalização que está sendo feita na orla”, revelou.

Teresinha também aluga um apartamento na praia para turistas e diz que o movimento tem aumentado nos últimos anos, inclusive com hóspedes que retornam a cada ano para o Litoral paranaense. “Só nessa temporada eu já recebi turistas de Santa Catarina, da Argentina e do Chile e todos falam sobre como as nossas praias e nossa água são limpas”, acrescentou.

De Planaltina do Paraná, o servidor público Guilherme Tomiello também gostou das condições da Praia Brava de Caiobá, onde passa férias com a namorada. “Está sensacional. Nós não havíamos trazido sacolinha, mas o pessoal recolheu e nos entregou algumas sacolinhas. Chegar a ter a praia limpinha ali pra gente poder curtir é muito bacana”, comentou.