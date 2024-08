Espaço Impulso leva tecnologias do futuro ao Show Rural de Inverno 2024

Fotos: Itaipu Parquetec

Nesta terça-feira (27), uma cerimônia de abertura marcou o início das atividades do Espaço Impulso durante o Show Rural de Inverno 2024, em Cascavel. O evento, que continua com uma extensa programação até o dia 29, celebrou o início das atividades deste hub de inovação focado em promover e validar tecnologias voltadas ao agronegócio.

A cerimônia de abertura contou com a presença de diversas autoridades, incluindo Dilvo Grolli, presidente da Coopavel; professor Irineu Colombo, diretor superintendente do Itaipu Parquetec, além de representantes do Sebrae, Iguassu Valley e prefeitura de Cascavel.

Durante sua fala, Irineu Colombo, destacou a importância do Espaço Impulso em parceria com a Coopavel. “Esse ambiente reúne pessoas que querem apresentar soluções ou têm desafios a serem resolvidos na agropecuária. Temos várias empresas aqui que estão apresentando e vão apresentar propostas, projetos e soluções, e com isso, levamos adiante nossa capacidade de mobilizar o oeste do Paraná para a produção de conhecimento e o empreendedorismo, contribuindo para o desenvolvimento regional.”

Colombo também ressaltou a relevância do Itaipu Parquetec na promoção do empreendedorismo enfatizando que no Espaço Impulso o principal objetivo é promover interconexões entre aqueles que querem empreender, que têm ou querem desenvolver soluções, e aqueles que buscam financiá-las. “Esse espaço é essencial, pois reúne as quatro hélices – sociedade, governo, universidade e setor empresarial – todos girando essa hélice do empreendedorismo regional.”

Dilvo Grolli, destacou a importância da confiança nas pessoas como um pilar fundamental para a liderança e o sucesso. Ele concluiu sua fala reforçando o papel do empreendedorismo em projetos como elementos inspiradores para todos que almejam deixar um legado positivo. “Aí está nossa figura empreendedora, em acreditar nas pessoas e nos projetos, e esse é um local que nos inspira a ser esse modelo de empreendedores”, finalizou.

Com uma estrutura física de 400 m², que inclui salas de trabalho, espaços de coworking e uma arena de apresentações, o Espaço Impulso também se beneficia dos 720 mil m² do Parque Show Rural Coopavel, utilizado como fazenda experimental. A missão do espaço é criar conexões entre o setor agrícola e a inovação, impulsionando o desenvolvimento de soluções tecnológicas de maneira sustentável e competitiva.

Após a cerimônia, o Espaço Impulso iniciou oficialmente suas atividades com a primeira palestra da Cargill – “Como inovar de fora para dentro: Case prático”, ministrada por Hélvio Cruz. Com uma programação intensa, o evento seguirá trazendo novidades que demonstram o impacto positivo da tecnologia no campo, reforçando o importante papel da inovação para o futuro do agro.

Nesta edição, o Espaço traz ao público uma seleção diversa de temas atuais e relevantes, como: Cyber segurança; sucessão familiar; inovação; empreendedorismo; ESG; gestão de risco no agro; energia; sustentabilidade; inteligência artificial e conectividade.

O Show Rural de Inverno 2024 continua até o dia 29 de agosto, trazendo palestras, oficinas e demonstrações que abrangem as principais culturas de inverno, como trigo, aveia e cevada, além de outras iniciativas que visam a sustentabilidade e a competitividade no setor agrícola.