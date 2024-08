Espetáculo ‘Alberto, o Menino que Queria Voar’ encanta público no Itaipu Parquetec 

Cerca de 350 pessoas prestigiaram a apresentação, imergindo na narrativa sobre a vida de Santos Dumont

Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

O Circuito Cultural Sesi 2024 teve um encontro marcante com a população de Foz do Iguaçu nesta quinta-feira, dia 15, através da apresentação do espetáculo “Alberto, o menino que queria voar”. Realizado no Cineteatro dos Barrageiros, localizado no Itaipu Parquetec, o evento reuniu cerca de 350 pessoas, que se encantaram com a narrativa do brasileiro Santos Dumont, um dos pioneiros da aviação.

O espetáculo, uma produção inovadora de teatro de sombras e música, transportou a plateia para Paris do início do século XX, retratando a trajetória do aviador brasileiro. Com apenas um ator em cena, a peça apresentou um mecânico amigo de Dumont, que através da manipulação de objetos voadores, luzes e recortes, conduziu o público por uma imersiva jornada pela infância de Alberto, sua ida à Paris, e suas principais criações de máquinas voadoras. O cenário, pintado pela artista Marcia Szeliga, deu vida aos aviões, balões e paisagens parisienses.

Após a apresentação, Marcelo Andrade dos Santos, diretor teatral da companhia Karagozwk, participou de um debate sobre a obra onde explorou a concepção do espetáculo. “O impacto que a gente espera causar em todos os que nos assistem adultos, crianças, Pais e filhos, pessoas de todas as idades, é criar a reflexão sobre um mundo melhor, e a reflexão de que com estudo e perseverança podemos ser grandes inovadores” afirmou. Após esse momento, os participantes tiveram a oportunidade de fazer um tour pelos bastidores, revelando a estrutura e os artefatos cênicos utilizados na peça.

Kiko Sierich/Itaipu Parquetec

Marcelo comenta ainda que o espetáculo já representou o Brasil no exterior e que esse trabalho representa um reconhecimento de todo o esforço da companhia que há 39 anos pesquisa e estuda arte milenar do teatro de sombras.

Silvana Gomes, gerente de Turismo Sustentável no Itaipu Parquetec, também destacou a importância do evento para a região: “Estamos honrados em sediar este espetáculo que não só celebra a genialidade de Santos Dumont, mas também promove a cultura e a arte em nossa comunidade, indo ao encontro do nosso objetivo de promover cultura e inovação à sociedade”.

Sobre o Circuito – O Circuito Cultural Sesi, uma iniciativa do Sistema Fiep por meio do Sesi Cultura, oferece uma programação diversificada que inclui mais de 100 ações gratuitas em diferentes municípios das seis macrorregiões do Paraná. A primeira etapa do Circuito acontece entre 13 e 29 de agosto, com espetáculos e oficinas itinerantes. Maurício Mezzomo Dias, Analista de Cultura do Sesi, destacou a importância do evento: “O Circuito cultural Sesi tem por objetivo ser o maior programa difusão cultural da nossa instituição no estado do Paraná, garantindo o acesso à arte e cultura de qualidade ao trabalhador da indústria, seus dependentes e também a toda a comunidade onde as ações são realizadas” enfatizou.

Além do espetáculo sobre Santos Dumont, o Circuito Cultural Sesi oferece outras atrações como “Entre janelas”, uma peça que promove uma reflexão sobre o uso da tecnologia pelas crianças, e a oficina “Oryai: brincadeiras indígenas”, que trabalha com o universo de jogos de povos indígenas do Brasil. A iniciativa reforça o compromisso com a diversidade cultural e a sustentabilidade, alinhando-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas.

O Circuito Cultural Sesi 2024 continua em novembro, estabelecendo-se como o maior projeto de difusão cultural do Sesi Paraná, e contando com o apoio de prefeituras, secretarias de cultura, fundações culturais e indústrias locais. Em 2023, o projeto já havia alcançado 22.984 espectadores e envolvido 36 indústrias parceiras, demonstrando o seu sucesso e impacto positivo na comunidade.