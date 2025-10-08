Estado abre inscrições para acadêmicos atuarem no Verão Maior Paraná 2025/2026

São 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação – inscrições encerram no dia 27

Foto: SEES-PR

O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Esporte (SEES), publicou o Edital de Chamamento Público nº 01/2025 que selecionará acadêmicos dos cursos de Educação Física, Turismo e Comunicação para atuação nas atividades esportivas, recreativas e de atendimento ao público durante o Verão Maior Paraná 2025/2026. As inscrições seguem até 27 de outubro e podem ser feitas pelo formulário disponível aqui.

São 274 vagas, sendo 200 para Educação Física, 50 para Turismo e 24 para Comunicação. Os selecionados participarão de um processo de capacitação, a ser realizado entre 11 e 16 de novembro de 2025, no município de Pontal do Paraná, com despesas de hospedagem e alimentação custeadas pela Paraná Esporte. O transporte até o local ficará sob responsabilidade dos participantes.

Para participar, é necessário estar matriculado em uma instituição de ensino superior pública ou privada do Paraná. Os interessados devem enviar, em formato PDF, os seguintes documentos: histórico escolar, declaração de matrícula, CPF, e-mail, WhatsApp e endereço completo. Acadêmicos de Turismo também devem apresentar certificado de língua estrangeira, e os de Comunicação, um portfólio.

A divulgação dos 274 candidatos selecionados será no dia 4 de novembro de 2025, no site www.esporte.pr.gov.br.

Vivência

O processo de capacitação tem como objetivo preparar os acadêmicos para atuar nas ações oferecidas pela Secretaria do Esporte durante a temporada. “É uma oportunidade de vivência prática e aprendizado em um dos maiores projetos do Estado, que une esporte, lazer e turismo em prol da população e do desenvolvimento regional”, destaca o coordenador das ações da SEE no Verão Maior Paraná, Mauro Cachel.

Para o diretor de Inovação e Desenvolvimento da SEES, Tiago Campos, a iniciativa reforça o compromisso do Governo do Estado com a formação de jovens profissionais. “O Verão Maior é uma grande vitrine do esporte e do turismo paranaense, e participar dele é uma experiência transformadora. Além de contribuir com um evento de impacto social e econômico, os acadêmicos adquirem experiência, responsabilidade e espírito de equipe”, complementa.

Programa

O Verão Maior Paraná é um programa integrado do Governo do Estado que mobiliza diversas secretarias e órgãos públicos para garantir infraestrutura, saúde, segurança, lazer e entretenimento aos turistas e moradores durante a temporada.

Na edição 2024/2025, o projeto registrou números recordes: mais de 2,4 milhões de atendimentos feitos por órgãos estaduais, nos postos fixos do Litoral, e 1,8 milhão de pessoas participaram dos 33 grandes shows gratuitos realizados entre janeiro e fevereiro.

Com esses resultados, o Verão Maior Paraná se consolidou como um dos maiores programas de turismo e lazer do País, movimentando a economia local e promovendo qualidade de vida para a população paranaense.