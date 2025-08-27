Estado apresenta projeto de ampliação do Aeroporto de Guaratuba

Foto: Felipe Henschel/AEN

O Aeroporto municipal de Guaratuba passará por uma ampla obra de reforma e ampliação para adequar a estrutura às normas da aviação, com potencial de atrair mais turistas. O investimento no local – tecnicamente classificado como aeródromo por não ter toda as instalações de embarque e desembarque de passageiros e outras de um aeroporto – é de R$ 33 milhões, com recursos do Governo do Estado.

Os detalhes do projeto foram apresentados nesta terça-feira (26) em uma reunião entre secretários estaduais com o prefeito Mauricio Lense e uma comitiva da Prefeitura de Guaratuba, na Secretaria de Estado do Planejamento (SEPL), em Curitiba. Na mesma reunião, foi apresentado o projeto de revitalização da Orla Histórica, na baía de Guaratuba.

O projeto foi elaborado pelo Paraná Projetos, órgão vinculado à SEPL, e prevê a ampliação da pista de 1.000 para 1.300 metros de comprimento e de 18 metros para 23 metros de largura. Com isso, o local ficará adequado às normas vigentes da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) para aeronaves de maior porte, como o ATR 42-300, modelo de avião bastante utilizado no transporte de passageiros em rotas curtas pelo Brasil e o mundo.

“O novo aeroporto de Guaratuba vai permitir, inclusive, a operação de voos comerciais, acompanhando a transformação que a nova ponte trará para todo o Litoral”, afirmou o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia. “É uma obra de aproximadamente R$ 33 milhões que reforça o planejamento do Governo do Estado para impulsionar o desenvolvimento da região”.

Para o secretário estadual das Cidades, Guto Silva, que acompanhou a entrega do projeto, o Litoral do Paraná passa pela maior transformação da sua histórica graças ao planejamento de longo prazo, com projetos que agora se transformam em obras em todos os municípios da região.

“O novo Litoral do Paraná é uma decisão política de transformação. Somados, os investimentos nos projetos ultrapassam R$ 2 bilhões. Hoje, anunciamos mais um lote, com o novo aeródromo de Guaratuba, que será fundamental para atrair turistas e projetar a aviação comercial no futuro. Essa obra se soma à revitalização da Orla Histórica de Guaratuba e das praias, à construção da ponte, que estão mudando a dinâmica da região”, enfatizou Silva.

Reforma e ampliações

Localizado a apenas 4,5 quilômetros do Centro da cidade, o aeroporto de Guaratuba é utilizado atualmente para voos domésticos e de aviação regional, principalmente. Sua proximidade ao centro urbano e acesso facilitado via PR-412 e Avenida Damião Botelho de Souza reforçam o papel estratégico da estrutura para a economia local, especialmente durante a alta temporada.

O projeto também prevê a ampliação da área de segurança (resa), a construção de uma área de retorno de aeronaves, de 1.962 metros quadrados, e de uma pista de acesso de serviços com 213 metros de extensão – itens que atualmente não existem.

O pátio será duplicado, chegando a 4,8 mil metros quadrados, o que permitirá maior fluxo de aeronaves. A sinalização horizontal receberá pintura retroreflexiva, com cores distintas para pista e taxiways (faixas de ligação que permitem a movimentação das aeronaves entre a pista e o pátio), aumentando a visibilidade e a segurança operacional.

Outro avanço será o novo sistema de balizamento noturno, com luminárias em LED para cabeceiras e taxiways. A tecnologia vai permitir a operação segura em períodos noturnos e em condições climáticas adversas. Atualmente, a pista opera apenas em condições visuais. A segurança do espaço será reforçada com a substituição da cerca existente por uma tela galvanizada e muro de concreto, reduzindo riscos de acessos não autorizados.

Um pátio de aeronaves de 4,8 mil metros quadrados, suficiente para abrigar até duas aeronaves simultaneamente, também será construído no local.

O projeto prevê, ainda, estudos ambientais para avaliar eventuais impactos da ampliação, como supressão vegetal e fragmentação de habitats, além da necessidade de desapropriações em áreas vizinhas. Essas medidas são fundamentais para garantir a execução da obra dentro dos critérios de segurança e de preservação ambiental.

Recursos já estão no orçamento

Com a conclusão do projeto, ele segue agora para a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística, que ficará responsável pela contratação da empresa responsável pelas obras e pela fiscalização dos trabalhos. Presente na reunião, o secretário Sandro Alex confirmou que os recursos para a contratação já estão reservados no orçamento. Ele também destacou o volume de investimentos que estão sendo aplicados na melhoria da infraestrutura de Guaratuba e de toda a região litorânea do Paraná.

“Esse projeto integra um grande pacote de investimentos no Litoral que o Governo do Paraná está realizando em obras de infraestrutura. Temos a Ponte de Guaratuba, que hoje é um novo cartão-postal do Estado e que vai unir Guaratuba ao restante do Paraná, e também estamos trabalhando no modal aéreo, importante para a saúde, com atendimento aeromédico; para o turismo, que passa a contar com um aeroporto, assim como o setor produtivo, que também será beneficiado”, comentou Sandro Alex.

Na avaliação do prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, a revitalização da infraestrutura aeroviária trará múltiplos benefícios para a população. “O aeródromo traz mais segurança para a cidade, com aeronaves podendo pousar tranquilamente em casos de resgate ou emergência, por exemplo. Além disso, traz a possibilidade de atrairmos um novo perfil de turistas crescente em Guaratuba, que tem recebido grandes investimentos, principalmente no setor imobiliário”, disse.

OUTRAS OBRAS – A reforma e ampliação do aeródromo de Guaratuba integra um grande pacote de melhorias promovidas pelo Governo do Estado no município nos últimos anos. A intervenção mais emblemática é a construção da Ponte de Guaratuba, obra aguardada há cerca de quatro décadas e que já passou dos 70% de conclusão com a instalação dos cabos do trecho estaiado.

No início de agosto, o governador Carlos Massa Ratinho Junior e o governador de Santa Catarina, Jorginho Mello, assinaram um acordo para a duplicação de 19 quilômetros da rodovia SC-417, em Garuva, resolvendo uma disputa judicial de mais de três décadas. Junto com a nova ponte, a obra promete melhorar os dois principais acessos à cidade de Guaratuba.

O Governo do Estado também está desenvolvendo um amplo projeto de revitalização das praias Central, Caieiras e da Prainha. As três praias deverão ser beneficiadas com obras de engorda da faixa de areia ao longo de 4,7 quilômetros, novos sistemas de drenagem contra alagamentos, calçamentos com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.

Presenças – Também participaram da reunião o presidente do Ipardes, Jorge Callado; o diretor de Planejamento e Projetos do Paraná Projetos, Célio José Gonçalves Watter; e o deputado estadual Denian Couto (Podemos).