Governo apresenta projeto da revitalização da Orla Histórica de Guaratuba

Foto: Felipe Henschel/AEN

Nesta terça-feira (26), o Governo do Estado apresentou ao prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, o projeto de revitalização da Orla Histórica do município.

A reunião aconteceu em Curitiba e contou com a presença de outros membros da Prefeitura de Guaratuba, do deputado estadual Denian Couto (Podemos) e secretários estaduais. No mesmo encontro, foi apresentado o projeto de reforma do aeroporto municipal.

Com projeto desenvolvido pelo Serviço Social Autônomo Paraná Projetos, a obra contará com um investimento de aproximadamente R$ 24 milhões. A iniciativa agora segue para a fase de licitação e contratação pelo Instituto Água e Terra (IAT).

“A revitalização da Orla Histórica, no entorno da Praça dos Namorados, é um projeto estratégico que vai valorizar ainda mais Guaratuba e o nosso Litoral. Com essa obra, estamos garantindo um espaço moderno de lazer, turismo e convivência, dentro de um conjunto maior de investimentos que o Governo do Estado tem realizado para transformar a região”, afirmou o secretário do Planejamento, Ulisses Maia.

A entrega marca mais um avanço do projeto, cujas obras de melhoria da área, de aproximadamente 10,8 mil metros quadrados, devem começar ainda neste ano. Em junho, o Instituto Água e Terra (IAT) emitiu a Licença Ambiental Prévia (LP) da obra, o que permite, entre outras atividades, o início do processo licitatório. O órgão estadual, que é subordinado à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), também será o responsável pela contratação da empresa responsável pelas obras via licitação.

A contratação será feita no modelo integrado, em que a empresa vencedora do processo licitatório deverá elaborar os projetos básico e executivo, além de executar as obras. Devido ao modelo de contratação, em que o orçamento estipulado é sigiloso, os valores exatos a serem investidos em cada item do projeto só serão conhecidos após a abertura das propostas das empresas interessadas.

Com o avanço das etapas, a expectativa do Governo do Estado é de que a obra seja iniciada ainda neste ano, dentro de um cronograma de 12 meses. A execução será dividida em duas etapas para não impactar os comerciantes da região durante a alta temporada de verão, sendo concluída em 2026.

De acordo com o prefeito Mauricio Lense, a cidade vem passando por um momento de grande desenvolvimento graças aos investimentos que o Governo do Estado tem aportado. “A revitalização da Praça dos Namorados, na Orla Antiga, será muito importante pelo aspecto turístico. Ali é um ponto lindo de observação do pôr do sol, e ficará ainda mais bonito com essa obra. Estamos muito felizes de receber o projeto para dar início aos trabalhos nessa região, assim como em outros projetos e obras que estão em andamento”, declarou.

Mauricio Lense

Presente no encontro, o secretário estadual das Cidades, Guto Silva – o projeto foi iniciado quando ele era secretário do Planejamento – enfatizou o volume recorde de investimentos que estão sendo aplicados no Litoral do Estado. “A revitalização da Orla Histórica vai transformá-la em um verdadeiro cartão-postal do Litoral, de frente para a Baía de Guaratuba. Este é mais um investimento dentro de um grande pacote que já passa de R$ 2 bilhões e que reposiciona o nosso Litoral, com infraestrutura moderna para atrair turistas, gerar empregos e melhorar a qualidade de vida de quem vive na região”, disse.

Deck

Um dos elementos que mais chama a atenção é a construção de um amplo deck de madeira que se estende por toda a faixa da Orla Histórica, o que deverá facilitar a circulação de pedestres pela região. Ele também tornará a integração da Praça dos Namorados e adjacências com os trapiches mais orgânica e harmônica.

Tanto a área da praça como o deck contarão com novos bancos e espreguiçadeiras, além de novos elementos paisagísticos, servindo também como um grande espaço de convivência e lazer. A região já é tradicionalmente conhecida como local de contemplação do pôr do sol na Baía de Guaratuba, algo que deve ser fortalecido ainda mais após a conclusão da obra.

A nova pavimentação da praça e entorno, incluindo a Rua Coronel Afonso B. de Souza, a Travessa Juvêncio Unho e a via Marechal Hermes será feita com pavers. O sistema possui alta capacidade de drenagem da água da chuva e fácil manutenção. As vagas de estacionamento público do espaço adjacente também serão demarcadas.

As ruas contarão com elementos de acessibilidade, como rampas para facilitar o acesso de cadeirantes e outras pessoas com mobilidade reduzida, e piso tátil para orientação de deficientes visuais.

Na Avenida 29 de Abril, a proposta inclui a criação de uma praça de convívio com elementos paisagísticos, mobiliário urbano moderno e novo sistema de iluminação. Já na área ao lado do Terminal Turístico Pesqueiro, está prevista a implementação de uma área de lazer com opções recreativas, sendo a principal delas uma fonte de águas dançantes, ideal para a realização de espetáculos noturnos.

Engorda das praias

O Governo do Estado também está desenvolvendo um amplo projeto de revitalização das praias Central, Caieiras e da Prainha, que estão em fase de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental. A exemplo do que aconteceu em Matinhos, as três praias deverão ser beneficiadas com obras de engorda da faixa de areia, totalizando cerca de 4,7 quilômetros de extensão, além de novos calçamentos com ciclovia, pistas de corrida, caminhada e paisagismo.

O projeto envolve, ainda, melhorias nos sistemas de drenagem para mitigar efeitos de alagamentos, e a construção de novos guias de corrente, espigões e headlands. Estas estruturas marítimas têm como funções principais aumentar a capacidade de vazão de água da chuva para o mar, melhorar a balneabilidade das praias e evitar a erosão da areia.

Presenças – Também participaram da reunião o secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex; o presidente do Ipardes, Jorge Callado; e o diretor de Planejamento e Projetos do Paraná Projetos, Célio José Gonçalves Watter.