Guto Silva entrega R$ 4,2 bilhões em convênios com cidades

Recorde histórico de parcerias garante investimentos em infraestrutura, serviços e desenvolvimento para os municípios do Paraná

O secretário estadual das Cidades, Guto Silva, liberou recursos no total de R$ 4,2 bilhões para os municípios paranaenses. Com 2.139 convênios celebrados, 2025 se destaca como o ano com maior número de parcerias da história.

Neste ano, a pasta atingiu um número jamais registrado de convênios abertos com as prefeituras, com valores inéditos e expressivos empenhados em obras, equipamentos e investimentos, potencializando o desenvolvimento dos municípios paranaenses.

O foco do trabalho foi transformar, com celeridade, as entregas em diversas áreas estratégicas para os 399 municípios do Paraná.

“Finalizamos 2025 com um valor empenhado de R$ 4,2 bilhões, um recorde de todos os tempos da secretaria, resultado de um trabalho conjunto que reúne, entre tantos profissionais, centenas de engenheiros e arquitetos que analisam os projetos e programas da pasta”, ressaltou Guto Silva.

Esse crescimento demonstra o fortalecimento das relações institucionais e o empenho em ampliar o alcance de políticas públicas por meio da cooperação entre órgãos e entidades. O valor empenhado representa quase 40% de todo o montante entre 2013 e 2025. O valor médio anual por convênio também atingiu seu maior nível histórico: R$ 1,95 milhão.

Destaques

Entre os destaques da pasta das Cidades estão o Asfalto Novo, Vida Nova, com mais de R$ 1 bilhão destinados ao programa, que leva ainda calçadas, LED e drenagem aos municípios; a Pavimentação sobre Pedras Irregulares, com R$ 977 milhões para 244 municípios; e mais de R$ 2 bilhões em recapeamento. A requalificação dos espaços públicos avança com o Ilumina Paraná, que soma mais de R$ 300 milhões em investimentos e tem ajudado o Paraná a alcançar 71% da iluminação pública em LED, e com o Meu Campinho, que investiu R$ 251 milhões em 2025 para instalar campos sintéticos, academias e playgrounds. Na segurança, o Olho Vivo terá um grande reforço, com R$ 400 milhões aplicados pela pasta na instalação de 26,5 mil câmeras inteligentes, que formarão uma muralha digital dinâmica em todo o Estado.

Entre as principais obras estruturantes da Secretaria das Cidades estão a urbanização da Comunidade Bubas, em Foz do Iguaçu; o novo Centro de Eventos de Cascavel; e a Ponte Estaiada de Toledo, além de intervenções de grande porte na Região Metropolitana de Curitiba, como o Corredor Metropolitano da PR-423, o sistema trinário de viadutos da Linha Verde Sul e novos viadutos na BR-116, em Fazenda Rio Grande.

O Norte avança com a duplicação da Avenida Saul Elkind, em Londrina e Cambé, enquanto o Noroeste inicia a modernização do Pavilhão Azul, em Maringá. No Litoral, destacam-se a pavimentação em Guaraqueçaba, o novo estádio de Matinhos e importantes obras viárias em Paranaguá, como a duplicação da Avenida Attílio Fontana, a transformação da Rua Conselheiro Sinimbu em boulevard e a construção de um viaduto na Avenida Roque Vernalha.

Desde o início da gestão, mais de R$ 30 bilhões estão disponíveis pela pasta das Cidades aos municípios para obras diversas, incluindo outros componentes como viadutos, estradas, áreas verdes, escolas, parques, pontes, terminais, áreas industriais e hospitais.

