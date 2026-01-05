Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Jovem que sumiu no Pico Paraná é encontrado com vida em Antonina após cinco dias

Redação
O desaparecimento ocorreu após a realização de uma trilha, na tarde do dia 31 de dezembro, na região da Serra do Mar
Foto: CBM-PR

Roberto Farias Tomas, de 19 anos, que estava desaparecido no Pico Paraná desde o dia 1º de janeiro foi encontrado com vida na manhã desta segunda-feira (5), em Antonina. Uma operação de buscas mobilizou equipes especializadas do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) e contou com o apoio de diversos voluntários e helicópteros do Batalhão de Operações Aéreas (BPMOA) da Polícia Militar.

Mercado Barrageiro dez25-jan26 mob

O desaparecimento ocorreu após a realização de uma trilha, na tarde do dia 31 de dezembro, na região da Serra do Mar na Região Metropolitana de Curitiba. Desde o acionamento, foi montada uma operação de grande complexidade em razão da extensão da área, da mata fechada e do relevo íngreme.

De acordo com o tenente-coronel Ícaro Gabriel, comandante do Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST), unidade especializada do CBMPR, o jovem conseguiu caminhar sozinho pela mata e chegou até uma fazenda na localidade de Cacatu, em Antonina, no Litoral. A região corresponde a uma das rotas de descida do Pico Paraná. Equipes do Corpo de Bombeiros de Antonina foram acionadas para o atendimento e o transporte até o hospital do município.

“Felizmente, ele conseguiu superar as adversidades, descer as encostas e chegar até a localidade”, afirmou o comandante. Segundo ele, no momento da comunicação oficial, as equipes ainda não haviam feito contato direto com o jovem, mas uma ambulância de Antonina já havia sido acionada para o atendimento e encaminhamento hospitalar.

Ainda conforme o comandante, o rapaz percorreu mais de 20 quilômetros por áreas de difícil acesso até alcançar uma região habitada. A avaliação inicial indica que ele foi encontrado consciente e em condições estáveis, passando por exames médicos.

A operação de buscas mobilizou mais de 100 bombeiros militares e contou com o apoio diário de cerca de 300 voluntários e do Instituto Água e Terra (IAT), que atuaram de forma integrada ao longo dos cinco dias de trabalho. “Foi um trabalho conjunto, com apoio de diversas instituições e voluntários, fundamental para o desfecho positivo da ocorrência”, finalizou Gabriel.

Redação
Leia também
Litoral

Espetáculo de rua “FERVO!” chega a cinco cidades litorâneas com acesso gratuito

Litoral

Sesa repassa quase R$ 15 milhões para saúde das prefeituras durante o verão

Litoral

Governo anuncia maior número de bombeiros e guarda-vidas da história no Verão Maior Paraná 2026

Litoral

Ratinho Junior lança oficialmente a programação do Verão Maior Paraná 2025-2026

Litoral

Carreta da Inovação terá atividades nas sete cidades do Litoral neste verão

Morretes

Carreta Saúde da Mulher realiza 13ª parada em Morretes com mais de 19 mil atendimentos no Paraná