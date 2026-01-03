Estado repassa R$ 25,9 milhões para limpeza urbana nos municípios do Litoral

Do total de R$ 25,9 milhões destinados para a limpeza pública, R$ 13,4 milhões são para ações de coleta de resíduos e R$ 12,5 milhões repassados para a drenagem e limpeza de canais nos sete municípios do Litoral

O Governo do Estado destinou R$ 25,9 milhões, por meio do Instituto Água e Terra (IAT), para reforçar o serviço de limpeza pública do Litoral nos locais onde há aumento no fluxo de pessoas.

Segundo dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública, mais de 2 milhões de pessoas movimentaram o Litoral do Paraná na virada do ano, a maioria para aproveitar as praias de Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná. Isso representa cerca de 18 vezes a população dos três municípios somada – sete vezes o número de moradores das sete cidades da região.

Do total de R$ 25,9 milhões destinados para a limpeza pública, R$ 13,4 milhões são para ações de coleta de resíduos e R$ 12,5 milhões repassados para a drenagem e limpeza de canais nos sete municípios do Litoral.

Na área dos resíduos, o maior repasse foi para Matinhos, que recebeu R$ 4 milhões, seguido de Pontal do Paraná e Guaratuba, beneficiados com R$ 3 milhões cada um. Também foi destinado R$ 1,4 milhão para a Ilha do Mel, em Paranaguá; R$ 658 mil para Guaraqueçaba; R$ 567 mil para Morretes e R$ 500 mil para Antonina.

Já em relação à limpeza de canais, o IAT destinou R$ 3,5 milhões para Matinhos; R$ 3 milhões para Antonina; R$ 2 milhões para Guaratuba; R$ 1,4 milhão para Pontal do Paraná; R$ 1 milhão para Morretes; R$ 1 milhão para Paranaguá; e R$ 600 mil para Guaraqueçaba.

MAIS AÇÕES – Nesta edição do Verão Maior Paraná, os investimentos serão complementados com a implementação de um projeto-piloto coordenado pelo IAT que visa reduzir o volume de resíduos orgânicos na região. Uma máquina composteira, capaz de processar por ciclo até 10 mil quilos de resíduos como restos de comida, frutas, peixes, podas de árvores, guardanapos e palitos de dente, será instalada na Ilha do Mel. O investimento na máquina é de R$ 1,4 milhão.

Além disso, o instituto também implementou máquinas recicladoras próximas ao estande do Verão Maior em Pontal do Paraná e Matinhos, sendo um equipamento voltado para a coleta de garrafas de vidro e outra para garrafas PET.

O IAT investiu, ainda, mais R$ 2,3 milhões para atividades de educação ambiental, balneabilidade e fiscalização, tanto no Litoral quanto nas Costas Oeste e Noroeste do Estado.

Também serão realizados mutirões ao longo de toda a temporada para reforçar a fiscalização ambiental, com equipamentos de medição de poluição sonora, busca por atividades fora do padrão como pesca irregular, desmatamento ilegal e ocupação irregular do solo.

No Interior do Estado, a fiscalização também ocorre de forma ostensiva, com servidores e agentes de diversos escritórios regionais do IAT deslocados para combater a pesca predatória e a caça ilegal, além de prevenir a ocupação irregular em Áreas de Proteção Permanente (APPs).

VERÃO MAIOR – Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao. Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.