Estagiários de Medicina da Univali vão atuar na saúde pública de Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba está firmando um convênio com a Universidade do Vale do Itajaí (Univali) para que acadêmicos do 6º ano do curso de Medicina possam atuar na rede municipal de saúde.

O estágio deverá iniciar em agosto e terá duração de seis meses, com um novo grupo assumindo ao término desse período. Durante esse tempo, os acadêmicos fixarão moradia no município e serão distribuídos entre o Pronto-Socorro, o Hospital Municipal (HMG) e as Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

Inicialmente, o programa contará com 31 acadêmicos por ciclo, com possibilidade de aumentar no futuro. No hospital, três acadêmicos atuarão durante o dia. No Pronto-Socorro, serão quatro estagiários no período diurno, divididos entre emergência, observação e triagem. Já nas UBSs, cada unidade contará com dois acadêmicos, abrangendo seis unidades na cidade e seis no interior. Por enquanto, não haverá estagiários no período noturno.

Os acadêmicos serão orientados pelos médicos do município, além de contarem com o acompanhamento de um preceptor da universidade. Em caso de intercorrências, a Univali será comunicada.

A reunião que oficializou a parceria aconteceu no dia 26 de fevereiro e só foi divulgada nesta segunda-feira (10). Contou com a presença do prefeito Maurício Lense, do médico Richard Medeiros – “responsável pela parceria”, segundo a prefeitura –, da diretora do HMG, Patrícia Chaves, e dos representantes da Univali dr. Renan Castro, Margareth Lima, Carina Miranda e Renann Vicenzoto de Castro de Souza.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba