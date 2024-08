Estudantes de Paranaguá conhecem práticas escolares da aldeia Guaviraty

Cerca de 70 estudantes e cinco professores do curso de Pedagogia, do campus de Paranaguá da Unespar, estiveram, nesta sexta-feira (16), na aldeia indígena Guaviraty, em Pontal do Paraná, para uma aula de campo.

O objetivo da atividade é aproximar os acadêmicos com a cultura dos povos originários, para romper esteriótipos e preconceitos costumeiramente atrelados às comunidades. A visita faz parte da carga horária de extensão da disciplina de Pesquisa e Prática em Educação II, que trata das modalidades da educação indígena, quilombola e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A atividade integrou a Semana Cultural Nhãnde Rembi’u Ete’i, promovida pela própria aldeia. Na oportunidade, os povos originários abrem as portas do local para que escolas municipais e estaduais, universidades e público em geral possam visitar o espaço e conhecer sua tradição. Para a professora Alexandra Padilha Bueno, do colegiado de Pedagogia, a visita é “uma oportunidade para que os estudantes conheçam o funcionamento da escola indígena e as maneiras indígenas de educar as crianças, que ultrapassam a educação formal”.

A professora relata ter sido uma interação bacana. “Pudemos assistir a uma apresentação tradicional das crianças, em Guarani, também realizamos uma roda de conversa com a equipe escolar da aldeia, cacique e anciões”, comenta. Além da troca de experiências, os estudantes puderam conhecer o artesanato indígena Guarani e compartilhar da alimentação da comunidade, ao experimentar batata-doce na brasa, Mbya (pamonha Guarani), milho assado e pão de milho.

Para poder participar da Semana Cultural, a aldeia solicitou que os visitantes contribuíssem com doações. Neste caso, os estudantes e professores levaram sementes e mudas para o plantio e inauguração da horta da escola da aldeia Guaviraty.

A aldeia promove a semana cultural todos os anos e essa foi a primeira vez que a Universidade Estadual do Paraná participou com um grande grupo de estudantes.

Fonte: Unespar