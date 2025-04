Estudantes de Piaçaguera participam de oficina de preparo do açaí da juçara

Fotos: Semedi/PMP

Alunos, professores e moradores da comunidade de Piaçaguera participaram nesta última quarta-feira (2) da 2ª Oficina de Coleta, Higienização e Despolpa de Juçara, uma fruta semelhante ao açaí amazônico. Essa é uma iniciativa da Portos do Paraná, em parceria com a Prefeitura de Paranaguá pela Secretaria Municipal de Educação e Ensino Integral (Semedi) e com o Instituto Juçara de Agroecologia.

A oficina foi realizada na cozinha comunitária e os alunos da Escola Municipal do Campo “Piaçaguera” também acompanharam a oficina ao longo do dia. Eles participaram do processo completo, desde a colheita, despolpa até receitas feitas com a fruta.

A oficina proporcionou aos moradores e aos estudantes uma experiência enriquecedora, com capacitação para melhorar a renda familiar pelo açaí juçara, promovendo a agroecologia e a sustentabilidade local.

A secretária de Educação, Fabíola Soares Arcerga, ressalta a importância das parcerias no desenvolvimento de projetos educacionais que impactam diretamente a vida das crianças. “Agradecemos à Portos do Paraná pelo compromisso e apoio com nossas escolas. Esta parceria é um exemplo de como a colaboração entre instituições pode gerar impactos profundos e positivos na vida das pessoas, comunidades e territórios.”

A iniciativa foi de suma importância para a merendeira da escola, Adi Lourenço. “Aprendi a fazer as receitas com o açaí de juçara, fruta que temos aqui no quintal e eu nem imaginava como usar. Adorei a ideia de usar a polpa para fazer pão e tudo o que eles nos ensinaram. Usar a polpa para fazer minhas receitas e também ensinar para quem quiser aprender”, relatou.

Para a professora Adriana Florêncio Camargo, a ideia da oficina é importante e proveitosa para as crianças. “Temos toda uma diversidade no pátio da nossa escola. Hoje, foi um dia muito proveitoso, maravilhoso, de aprendizado e as crianças agora terão a oportunidade de chegar em suas casas e ver se tem o açaí juçara. Agora, eles darão a devida importância, tiveram a oportunidade de ver, degustar e vão relatar tudo o que viram,” contou a professora.

A professora Rosane Frandji ficou encantada em ver as crianças aproveitando a novidade. “Foi um conhecimento especial não só para elas, mas para nós também. Hoje provamos a geleia e conseguimos sentir o gosto do açaí, um gosto de mel. Provamos um suco e as crianças queriam provar tudo. Uma riqueza completa, aqui em volta de todos nós. A sustentabilidade, o mais importante”, ressaltou.

Se os adultos adoraram a novidade, as crianças aprovaram conhecer melhor a fruta e fazer a colheita e também se deliciar com tantas receitas. “ Aprendi que o açaí dá pra comer, fazer várias comidas, geleia, sorvete e também tem vários tipos de técnicas para subir no pé”, contou Gabryel Ferreira.

Mário Ferreira também adorou a experiência em sua comunidade. “Tem que colocar cordas em baixo nas árvores e pegam o açaí e antigamente, os indígenas colocavam cipó da arvores nos pés, subiam e pegavam”, relatou a experiência.

Alternativa para evitar extinção

A Juçara (Euterpe edulis) é uma palmeira nativa da Mata Atlântica essencial no bioma. A extração de seu palmito sem manejo colocou em risco a espécie, pois ele é retirado com a derrubada da planta.

O aproveitamento do fruto, semelhante em sabor e outras características à popular fruta da palmeira açaí – também conhecido como açaizeiro (Euterpe oleracea) – é uma das formas de evitar sua extinção e proteger todo seu ecossistema.