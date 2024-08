Estudantes visitam Expedição do Conhecimento no Fórum Brasil das Águas

Estudantes visitam Expedição do Conhecimento no Fórum Brasil das Águas

O projeto itinerante é resultado da parceria entre o Itaipu Parquetec e a Itaipu Binacional e percorre municípios do Paraná e Mato Grosso do Sul

Foto: Itaipu Parquetec

A Expedição do Conhecimento — projeto da Itaipu Binacional e do Itaipu Parquetec — participou nesta semana do 1º Fórum Brasil das Águas, que reuniu, em Foz do Iguaçu, representantes de diversos setores da sociedade responsáveis pela gestão das águas no Brasil.

O caminhão itinerante, que leva educação ambiental a municípios do Paraná e do Sul do Mato Grosso do Sul, estacionou no Hotel Rafain Palace Hotel & Convention, onde o evento acontece desde segunda-feira (5) e segue até esta sexta (9). Foram recebidos centenas de estudantes de escolas municipais e estaduais da região, além dos participantes do fórum, que também ficaram curiosos em conhecer o espaço.

Além do veículo, com quase 15 metros de extensão, que é equipado com maquetes, painéis interativos, vídeos animados, microscópio e outros materiais, onde são trabalhados conteúdos voltados aos temas de Água, Energia e Sustentabilidade, há ainda o planetário, que integra o projeto e foi outro atrativo que os participantes e estudantes puderam conhecer, instalado em um dos salões do fórum.

“No planetário, trabalhamos em uma esfera mais macro, mostrando o sistema solar, a posição do Sol, do planeta Terra, e passamos, no caminhão, para uma esfera mais micro, falando de temas como a energia das células e a importância da água para os seres vivos, fazendo com que as crianças enxerguem no dia a dia essa questão que vem sendo trabalhada no fórum”, explicou Leticia Simião, da área de Educação do Itaipu Parquetec.

“Como o parque mais completo em soluções sustentáveis para a transição energética e tecnologias do futuro, apostamos na educação como forma de transmitir às crianças conhecimento para que, desde cedo, possam refletir sobre as atitudes e os impactos que causam ao planeta”, destacou o diretor de Negócios e Inovação do Itaipu Parquetec, Eduardo de Miranda.

A pedagoga Poliany Pedrini, que acompanhou os alunos do Colégio Castelo Branco na visita à Expedição do Conhecimento, disse que os olhos dos alunos já brilharam quando viram que o caminhão tinha várias atividades na parte interna. “Elas possibilitam que eles revejam o conteúdo que estão aprendendo em sala de aula, de forma um pouco mais prática e lúdica, o que ajuda a enriquecer o aprendizado”, comentou.

Mais de 45 mil pessoas atendidas

O caminhão foi inaugurado em fevereiro de 2020 e deu início aos atendimentos em novembro, no Ecomuseu da Itaipu. Em agosto de 2021, foram iniciadas as viagens aos municípios. Desde então, foram mais de 70 municípios percorridos e 45 mil pessoas atendidas. A imersão na Expedição traz conteúdos como o ciclo da água, consumo consciente, biomas e a importância do Sol como fonte primária de energia.