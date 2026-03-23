Servidores e prefeito de Guaratuba debatem reajuste e reposição de perdas salariais

Reunião no dia 9 de março tratou de atualização de tabelas, recomposição de perdas da pandemia e diversas outras pautas

Foto: Sismug / Divulgação

A diretoria do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Guaratuba (Sismug) reuniu-se com o prefeito Maurício Lense no início de março para tratar do reajuste salarial e outras pautas da categoria.

Pelo Sismug, compareceram o presidente Sérgio Luiz da Luz, o tesoureiro, Renê Nunes Cordeiro, e a advogada Ariane Fernandes de Oliveira. Também participaram três representantes do servidores: Vanessa Alves, Darley Konrad e Glauco Souza Lobo.

Pela prefeitura, o secretário de Administração, Paulo Renato Weigert, e o procurador-geral do Município, João Claudio Franzo Weinand.

O encontro, no dia 9 de março, focou especialmente na situação das tabelas salariais, com destaque para as carreiras cujos vencimentos-base encontram-se abaixo do salário-mínimo. De acordo com o sindicato, embora o Executivo realize a complementação para atingir o mínimo legal, “é fundamental atualizar as tabelas para garantir um ganho real”.

Foi exposto que há uma defasagem salarial de 14% no quadro do magistério e uma média de 8% no quadro geral.

Proposta de ganho real

Considerando a data-base da categoria (março), o Sindicato apresentou uma proposta formal de acordo, argumentando que a mera reposição inflacionária não é suficiente. A proposta é fundamentada na Lei Complementar Federal nº 226/2026, que desbloqueou progressões e anuênios suspensos durante a pandemia.

O Sismug reivindica que, além do pagamento da recomposição inflacionária de março (INPC), a concessão de um ganho real de 6,26% para toda a categoria. Segundo o sindicato, este percentual corresponde ao INPC de 2021, que não foi repassado à época devido às vedações da LC nº 173/2020. Para viabilizar o acordo, o Sismug sugeriu que a implementação do ganho real de 6,26% seja feita de forma parcelada, em cerca de três vezes.1

Em resposta, o prefeito assentiu o pedido em princípio, mas indicou a necessidade de verificar a viabilidade financeira para propor a forma de pagamento do reajuste.

Outras demandas pendentes

Na reunião, foram discutidas outras demandas relativas ao protocolo nº 21.166 de 2025, que aguardam posicionamento da gestão municipal, incluindo: insalubridade, auxílio alimentação, vale transporte e salário-família, além de leis autorizativas aprovadas recentemente.1

Também foi abordado o reenquadramento dos auxiliares da educação infantil no Quadro do Magistério dos servidores que atendem aos critérios previstos na Lei Federal nº 15.326/2026. O sindicato propôs ainda que seja possibilitado um prazo de formação para que os demais servidores do cargo tenham a oportunidade de transposição de quadros.

O Sismug informou que aguarda o posicionamento oficial da gestão quanto a todas as pautas apresentadas.O Correio entrou em contato com a Administração e também aguarda resposta.