Sismug agradece Evani Justus, mas anuncia ação judicial para cobrar retroativos na Educação

Nota divulgada pelo Sindicato dos Servidores de Guaratuba agradece avanços na Educação, cobra pagamento retroativo de progressões e reforça compromisso de manter diálogo com administração

Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral / Arquivo

O Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba (Sismug) veio a público para agradecer à Administração Municipal e à secretária municipal de Educação, Evani Justus, pelo atendimento a reivindicações da classe do magistério. Nota divulgada pelo Sismug, na sexta-feira (20), também agradece a atuação da diretora-geral, Paulina Muniz, e a toda a equipe da secretaria.

No entanto, o sindicato anunciou que buscará a cobrança judicial dos valores retroativos de progressões por meio de ação coletiva.

A nota do Sismug destacou as medidas atendidas, incluindo o ajuste no horário da Escola Municipal Juraci L. P. Corrêa, no bairro Coroados, e a aquisição de salas modulares, visando à redução da superlotação em salas de aula.

O ponto central da comunicação é a publicação do Edital de Retificação dos decretos das progressões por desempenho e por titulação, ocorrida em 17 de março de 2026 no Diário Oficial do Município. O edital ajusta e garante a adequação das progressões devidas aos servidores nos últimos anos. Segundo o sindicato, cada progressão terá seus efeitos financeiros aplicados conforme os respectivos decretos de homologação e implementação da época.1

Ação coletiva

Apesar do avanço com o edital de retificação, o Sismug informou que ingressará com uma ação coletiva em favor da categoria para cobrar judicialmente os valores retroativos. Esses valores compreendem o período entre a data em que a progressão deveria ter sido implementada e paga até a data de seus efeitos financeiros.

O Sismug finalizou a nota reconhecendo que “ainda há uma grande demanda por parte dos servidores municipais” e reafirmando o “compromisso de manter o diálogo com a administração municipal na busca por soluções”.