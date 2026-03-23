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Sismug agradece Evani Justus, mas anuncia ação judicial para cobrar retroativos na Educação

Redação
Nota divulgada pelo Sindicato dos Servidores de Guaratuba agradece avanços na Educação, cobra pagamento retroativo de progressões e reforça compromisso de manter diálogo com administração
Foto: Gustavo Aquino / Correio do Litoral / Arquivo

O Sindicato dos Servidores Municipais de Guaratuba (Sismug) veio a público para agradecer à Administração Municipal e à secretária municipal de Educação, Evani Justus, pelo atendimento a reivindicações da classe do magistério. Nota divulgada pelo Sismug, na sexta-feira (20), também agradece a atuação da diretora-geral, Paulina Muniz, e a toda a equipe da secretaria.

No entanto, o sindicato anunciou que buscará a cobrança judicial dos valores retroativos de progressões por meio de ação coletiva.

A nota do Sismug destacou as medidas atendidas, incluindo o ajuste no horário da Escola Municipal Juraci L. P. Corrêa, no bairro Coroados, e a aquisição de salas modulares, visando à redução da superlotação em salas de aula.

O ponto central da comunicação é a publicação do Edital de Retificação dos decretos das progressões por desempenho e por titulação, ocorrida em 17 de março de 2026 no Diário Oficial do Município. O edital ajusta e garante a adequação das progressões devidas aos servidores nos últimos anos. Segundo o sindicato, cada progressão terá seus efeitos financeiros aplicados conforme os respectivos decretos de homologação e implementação da época.1

Ação coletiva

Apesar do avanço com o edital de retificação, o Sismug informou que ingressará com uma ação coletiva em favor da categoria para cobrar judicialmente os valores retroativos. Esses valores compreendem o período entre a data em que a progressão deveria ter sido implementada e paga até a data de seus efeitos financeiros.

O Sismug finalizou a nota reconhecendo que “ainda há uma grande demanda por parte dos servidores municipais” e reafirmando o “compromisso de manter o diálogo com a administração municipal na busca por soluções”.

Redação
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