Fafen-PR vai abrir quatro mil empregos, diz Zeca Dirceu

O deputado federal Zeca Dirceu (PT) disse neste sábado (8), que a reativação da Fafen em Araucária vai permitir a contração dos trabalhadores dispensados pela fábrica de fertilizantes que hibernou em 2020 e vai garantir um investimento de R$ 1,2 bilhão no Paraná. “É uma ótima notícia em todos os sentidos, uma luta gloriosa dos petroleiros paranaenses, a recontratação dos trabalhadores da fábrica, além da abertura de mais três mil empregos indiretos e suprir uma demanda de insumos na agropecuária brasileira”, disse Zeca Dirceu sobre a decisão da Petrobras tomada na quinta-feira (6) na reunião da nova direção da petroleira.

Além da reativação da Fafen-PR, segundo Zeca Dirceu, a Petrobras retirou a Repar (Refinaria Presidente Getúlio Vargas) – também em Araucária – da lista feita pelo governo anterior da lista dos ativos privatizáveis na Petrobras. “A privataria acabou e o governo Lula mostra que as empresas brasileiras, apesar das taxas altas de juro, geram empregos e riquezas ao País. O Brasil já é a oitava economia do mundo e a balança comercial teve um novo superávit no trimestre”, apontou.

Zeca Dirceu aponta que a decisão da Petrobras é mais um exemplo da nova força econômica do Brasil na busca da soberania na produção de insumos para setores estratégicos da cadeia alimentar. “A capacidade de produção anual da Fafen chegou a 700 mil toneladas de ureia, um fertilizante agrícola bastante usado na adubação de culturas, e 475 mil toneladas de amônia, mas por motivos alheios ao interesse nacional foi fechada em 2020”.

Conforme nota da Petrobras, a retomada imediata da fábrica inclui a publicação dos editais para contratação de serviços de manutenção e de materiais críticos. “A Petrobrás autoriza também que a Ansa (subsidiária) celebre acordo para a contratação dos antigos empregados, condicionada à homologação do acordo pelo Tribunal Superior do Trabalho. A previsão é que a operação seja reiniciada no segundo semestre de 2025”.

A recontratação dos trabalhadores da fábrica foi acordada através de audiências mediadas pelo TST e pelo Sindicato dos Petroleiros do Paraná e de Santa Catarina. “É uma decisão mais do que acertada. Acompanhei a luta dos petroleiros nos últimos 13 anos pela reativação da Fafen e na garantia dos direitos dos trabalhadores que operavam a fábrica até sua hibernação em 2020”, disse o deputado.