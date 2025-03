Deputados e prefeitos defendem apoio da Itaipu aos municípios do Paraná

Programas como Mais que Energia, projetos e ações conveniadas com a binacional atendem 399 cidades do Paraná

Enio Verri na formatura de servidores do curso de qualificação AMP Itaipu | foto: Sara Cheida / Itaipu

Nesta última semana de fevereiro, deputados e prefeitos defenderam a Itaipu Binacional, o programa Mais que Energia, entre outros projetos e convênios em apoio aos municípios do Paraná. “Não me falta gratidão e reconhecimento. As escolas do Paraná foram beneficiadas com um convênio, com recursos da ordem de quase R$ 20 milhões. Vejam a importância que tem essa empresa do ponto de vista estrutural. Tivemos investimentos importantes. Entre a Lapa e São João do Triunfo vai sair uma ponte que vai beneficiar moradores que há anos sofrem. São R$ 10 milhões em investimento”, disse o deputado Hussein Bakri (PSD), líder do Governo na Assembleia Legislativa.

Bakri apartou o deputado Arilson Chiorato, líder da Oposição e presidente estadual do PT, que defendeu a virada da Itaipu que passou a investir mais de R$ 1 bilhão nas 399 cidades paranaenses. “A Itaipu Binacional está mudando a vida do povo paranaense, desenvolvendo um trabalho de relevância ambiental, social e de infraestrutura. O governo Lula ampliou a atuação da Itaipu, garantindo recursos para o desenvolvimento das cidades e para melhorar a qualidade de vida da população”, disse Chiorato ao defender a binacional dos ataques especulativos da imprensa nacional.

O prefeito de Loanda e presidente do Comafen, Zé Maria (PP), destacou o repasse de R$ 24 milhões às 12 cidades que integram o consórcio do extremo-noroeste para obras de infraestrutura entre adequação de estradas, estabilização e impermeabilização de leitos de estradas, pavimentação de estradas em vilas rurais e a construção de 662 km de terraços.

“Temos obras de combate em toda a APA. Itaipu tem uma importância muito grande. Em Loanda está investindo mais de R$ 30 milhões no combate à erosão que também alcança Porto Rico e todos os municípios do extremo noroeste. Esse combate à erosão vai dar mais vida longa à Itaipu, um trabalho do presidente Enio Verri e do presidente Lula que olharam para os municípios e estão procurando investir o dinheiro dos lucros da Itaipu”, destacou o presidente do Consórcio intermunicipal da APA Federal do Noroeste do Paraná.

Mais que Energia

O deputado Luiz Claudio Romanelli, líder do PSD na Assembleia Legislativa e representante das cidades do Norte Pioneiro, Noroeste e Campos Gerais, lembrou que até 2022 a Itaipu investia exclusivamente nos municípios do oeste do Paraná. “E, com o programa ‘mais que energia’, beneficia 100% dos municípios paranaenses. São programas tanto na área ambiental quanto social, extremamente importantes, que mudaram a realidade, sem fazer nenhum tipo de ação política”, disse.

“Foi um sistema vinculado à apresentação de projetos e com chamamento público. Quero me solidarizar, dizer que a visão republicana do governo federal e da Itaipu é fundamental para os municípios paranaenses”, completou.

As ações da binacional também são exemplos para o prefeito de Medianeira, Antônio França (PSD), que destacou os convênios com a binacional na área de gestão de resíduos sólidos, o que possibilitou a compra de equipamentos, instalação de biodigestor para resíduos orgânicos, além de recuperação de nascentes.

“Também temos obras de infraestrutura e obra social como o Parque Ambiental da Pedreira, investimento da Itaipu na ordem de R$ 4,25 milhões, uma obra que se tornará um cartão postal de Medianeira numa região degradada que será totalmente recuperada. Sempre vamos buscar o apoio da Itaipu e percebemos que esta disposição não é só com Medianeira e os municípios da região lindeira como também os demais municípios do Paraná. A Itaipu tem sido muito importante na melhoria da qualidade de vida da nossa população”, destacou o prefeito.

Orgulho do Paraná

O deputado Ney Leprevost (UB) disse que, mesmo sendo oposição ao governo Lula e ao PT, não pode deixar de reconhecer “a capacidade, a competência e a dedicação do Enio Verri”, diretor-geral da Itaipu Binacional. “É um dos melhores quadros técnicos que temos na atual administração federal. E a Itaipu também tem um quadro de funcionários extraordinário. Itaipu é um orgulho para o estado do Paraná”, disse.

O prefeito de Palmeira, Altamir Sanson (PSD), também destacou a importância da Itaipu em obras como a recuperação de “valas, beira rios e nascentes”. “Temos uma verba de R$ 1,8 milhão para essas ações que são importantes e prioritárias, mas que as prefeituras cumprem outras demandas nas áreas de saúde e educação”, disse.

“Outro recurso que vamos conseguir será uma obra para o consórcio Tibagi (consórcio intermunicipal caminhos do Tibagi) que atende 12 municípios dos Campos Gerais. Uma obra muito especial que vai fortalecer o consórcio e ajudar a toda a região dos Campos Gerais. Todos os municípios que são conveniados. Demais recursos que podem vir pro futuro. A gente está muito feliz com essa parceria e a Itaipu, é muito importante para o Paraná e está dando uma mão muito especial pro município de Palmeira”, reiterou Santon.

Modelo e exemplo

O deputado Zeca Dirceu (PT) disse que o programa Mais que Energia deve ser adotado como modelo para a gestão de políticas públicas federais. “A Itaipu está fazendo aquilo que nunca foi feito. Está colocando carros elétricos e biodigestores em todos os municípios do Paraná,” destacou.

Zeca Dirceu também apontou o apoio da binacional aos agricultores e agricultoras com a pavimentação de estradas rurais, por exemplo, que não só facilita o transporte e o escoamento da produção, mas também ajuda a prevenir a erosão causada pelas chuvas.

O programa de biogás e o apoio aos catadores de materiais recicláveis em mais de 50 municípios, incluindo Santa Terezinha de Itaipu, são exemplos concretos de como a Itaipu Binacional promove a sustentabilidade. A previsão, até 2026, é que essa iniciativa alcance 170 cidades. “Em todos os municípios que eu tenho acompanhado, os paranaenses aplaudem a Itaipu, reconhecem e valorizam sua atuação”, completou.