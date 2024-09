Fanfarra municipal Fênix de Matinhos brilha no concurso sul-brasileiro

A cidade de Fraiburgo foi o palco, neste sábado (21), do XIV Confabansul (Concurso de Fanfarras e Bandas Sul Brasileiro). O evento foi promovido pela Associação de Bandas e Fanfarras do Estado de Santa Catarina e reuniu mais de 1.500 músicos de Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul.

Destaque para a fanfarra municipal Fenix, de Matinhos, com 10 conquistas, evidenciando o talento e a dedicação de seus integrantes.

Na categoria de Fanfarra Municipal, Matinhos conquistou:

– 1° lugar: Banda Percussão Sinfônica

– 1° lugar: Mor de Comando

– 2° lugar: Baliza Mirim

– 2° lugar: Pelotão de Bandeiras

– 2° lugar: Estandarte

Na categoria de Banda Marcial, os êxitos continuaram:

– 1° lugar: Banda Marcial Juvenil

– 1° lugar: Mor de Comando

– 1° lugar: Baliza

– 2° lugar: Pelotão de Bandeiras

– 2° lugar: Estandarte

O maestro Lucas Vieira ressaltou o empenho dos alunos e das famílias. “A dedicação de cada aluno sempre tentando melhorar e superar seu limite foram semanas de trabalho duro nos ensaios. A vontade de fazer um bom trabalho e trazer um resultado positivo é o que realmente se destacou. O apoio dos pais e da equipe da banda foi fundamental, coordenando toda a logística e me permitindo focar apenas na performance”, afirmou.

“Foi uma jornada desafiadora, exigindo muito dos alunos, com semanas de ensaios extras e ajustes no repertório e na performance. Mais de 60% dos alunos estavam participando de uma competição pela primeira vez, o que tornou o preparo psicológico ainda mais importante. Conciliar dois projetos, a fanfarra e a banda marcial, trouxe um desafio adicional, mas a dedicação deles superou todas as dificuldades”, comentou.

A coordenadora da Casa da Cultura de Matinhos, Susan Klein, também lembrou das diversas pessoas que ajudaram nos bons resultados. “Parabenizamos todos os participantes e agradecemos à equipe da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes, ao Gimenez, que conduziu o caminhão com os instrumentos, e às voluntárias que costuraram os detalhes, contribuindo para o sucesso da fanfarra.”

O Confabansul reafirmou seu papel como um dos principais no calendário cultural do Sul do Brasil, consolidando-se como um espaço de integração e celebração da cultura musical.

Após as conquistas, o maestro Lucas Vieira aponta para o futuro: “Vamos avaliar os pontos positivos e negativos e aprimorar, já visando a Copa América deste ano, o Campeonato Brasileiro no ano que vem e, por que não, o Sul-Americano. (Temos) muito trabalho pela frente!”