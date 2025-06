Feriado tem Feira Empodera, mostrando a força da mulheres empreendedoras de Pontal

A Feira Empodera é muito mais que uma feira de produtos artesanais, é um espaço de visibilidade e valorização das mulheres empreendedoras de Pontal do Paraná, que com dedicação e carinho, trazem produtos únicos, feitos à mão e com significado.

Neste feriado, estará durante três dias – quinta, sexta e sábado – na Praça Central de Praia de Leste

O que você vai encontrar:

• Exposição e venda de artesanatos autorais.

• Doces caseiros e delícias para todos os gostos.

• Um charmoso brechó com peças selecionadas.

• E muitas outras surpresas.

Feira Empodera

Dias: 19, 20 e 21

Horario: 10h às 17h

Local: Praça Central de Praia de Leste