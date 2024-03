Festa de São José, padroeiro de Pontal do Paraná, começa nesta sexta

Inicia nesta sexta-feira (8) e vai até o feriado municipal do santo padroeiro de Pontal do Paraná, dia 19 de março, a 24ª Festa de São José.

A programação terá intensas agendas religiosa e festiva com muitas atrações. Haverá shows todas as noites e praça de alimentação com várias comidas típicas das quermesses. As novenas seguidas de missas começam sempre às 19h30. As atividades serão na igreja e na estrutura montada ao lado do Santuário de São José (rua Dom Alfredo Novak, 167) no balneário Praia de Leste.

A Paróquia São José e São Sebastião, em Pontal do Paraná, foi criada no dia 19 de março de 2003 por dom Alfredo Novak, na época bispo diocesano de Paranaguá, e engloba cinco comunidades. No dia 19 de março de 2019, o bispo diocesano dom Edmar Peron aprovou a criação do Santuário São José.

A festa é realizada há 23 anos e tornou-se um dos principais eventos anuais no calendário da cidade. O show de prêmios é um dos atrativos e a venda de cartelas aumenta com a aproximação do domingo (17), dia em que será sorteado um carro zero quilômetro e outros prêmios de valor.

Na quarta-feira (6) o padre João Marcos Temóteo, pároco do Santuário São José, esteve na prefeitura para divulgar a programação da festa. Ele foi recebido no gabinete pelo prefeito Rudão Gimenes e, em seguida, acompanhados da vice-prefeita Patrícia Millo Marcomini, desceram à área de atendimento ao contribuinte. O padre apresentou a imagem do padroeiro, realizou uma benção, orou junto aos servidores e convidou todos a participar da festa.

Na ocasião, o prefeito Rudão aproveitou para informar os servidores que assinou decreto determinando ponto facultativo na segunda-feira (18) emendando com o feriado do padroeiro, terça-feira (19).