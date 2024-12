Filme sobre suíço que viveu em Superagui no séc. XIX será exibido na Conane Caiçara

Dirigido pela cineasta paranaense Karla Nascimento, “As Cartas de William Michaud” terá exibição gratuita na próxima quinta-feira (12), às 21h30, na UFPR Litoral.

O filme que conta a história do pintor suíço William Michaud (1829 – 1902), que viveu boa parte de sua vida na Ilha do Superagui, em Guaraqueçaba, vai ser exibido na próxima quinta-feira (12/12), às 21h30, durante a 6ª edição da Conane Caiçara (Conferência Nacional de Alternativas para uma nova educação), em Matinhos.

Dirigido pela cineasta paranaense Karla Nascimento, o documentário ficcional “As Cartas de William Michaud” narra a história do artista que entrou para história devido às suas telas que retratavam com perfeição a natureza e todas as suas belezas. O filme foi selecionado para dois importantes festivais internacionais de cinema: Medellín International Film Festival, realizado na Colômbia em fevereiro deste ano, e no Flickers’ Rhode Island International Film Festival, nos Estados Unidos, em 2023.

Entre 1848 até o final de sua vida, Michaud viveu no Brasil, sendo a maior parte do tempo em Superagui, no município de Guaraqueçaba, – onde chegou em 1954. Nesse período, ele escreveu mais de 70 cartas à sua família que vivia na Europa. As mensagens eram acompanhadas de desenhos e aquarelas produzidos por ele. Gravado em Vevey, na Suíça, na Ilha de Superagui e nas cidades de Curitiba, Lapa e São José dos Pinhais-PR, o filme tem como fio condutor a narrativa verídica do suíço sobre a história do conturbado Brasil do final do século XIX. O pintor escreveu sobre sua vida durante a Proclamação da República Brasileira, que, para ele, pareceu uma “cena teatral”, sobre os conflitos envolvendo as diferentes etnias no país, e detalhou também os acontecimentos da revolução federalista, em especial no litoral do Paraná.

“É importante dizer também que o que o diferencia de tantos outros imigrantes cujo destino foi parecido, é o fato de ele ter deixado, por meio de suas cartas e pinturas, um legado que nos permite, após mais de cem anos, aproximar-nos dele e de seu tempo”, explica Karla. Um fato curioso que será contado no filme é que as cartas obras de William Michaud eram enviadas dentro de um pedaço de bambu para não serem amarrotados pelos correios durante os dois meses que levavam até chegar à Suíça.

Exibição do filme “As Cartas de William Michaud”

Data: quinta-feira, dia 12 de dezembro de 2024

Hora: 21h30

Local: Auditório Juliano Fumaneri Weiss

Endereço: Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá, Matinhos-PR

Entrada franca

Assista o trailer do filme