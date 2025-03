Além dos cinemas, documentário de Joana Nin sobre a história de arte e resistência da Cia dos Ventos percorrerá interior do Paraná com sessões itinerantes

A cidade de Antonina é a primeira a receber o lançamento itinerante de “Os 80 Gigantes”, no próximo dia 4 de março. O novo filme da diretora Joana Nin conta a história de arte e resistência da Cia dos Ventos, fundada por uma família que se dedica ao teatro de bonecos no Paraná há 30 anos.

Com exibições gratuitas e debates, a rota itinerante integra uma campanha de impacto social, com a proposta de levar os filmes até o público, inclusive em lugares com pouco acesso a salas de cinema.

Realizada no Armazém Macedo (rua Marquês do Herval, 136, Antonina), a sessão gratuita de “Os 80 Gigantes” começa às 19h30 e, ao final, ocorrerá um debate com a diretora e os fundadores da Cia dos Ventos.

“A proposta é atrelar o lançamento comercial a uma campanha de impacto social que visa a facilitar o acesso do público ao filme realizando uma mobilização em parceria com bonequeiros de todo o Brasil, escolas e outras instituições interessadas.”, explica a diretora, cujo mestrado em Comunicação na PUC-Rio foi dedicado ao tema do Impacto Social no Documentário. E complementa: “a Sambaqui Cultural tem realizado o lançamento de seus longas-metragens documentários dessa forma. Assim fizemos com o nosso filme anterior, Proibido Nascer no Paraíso, e estamos agora fazendo com este”, explica Joana Nin.

O documentário acompanha a trajetória da companhia de teatro fundada pelo casal Tadica Veiga e Joelson Cruz e mostra a luta de uma família para fomentar e manter viva a arte bonequeira, atuando em conjunto com a sociedade. No último dia 20 de fevereiro, o documentário entrou em cartaz nos cinemas das cidades de Curitiba, São Paulo, Rio e Vitória.

Financiamento coletivo: livro “Manual do Imaginário — Cia dos Ventos 30 anos”

Em paralelo ao lançamento do documentário “Os 80 Gigantes”, filme de Joana Nin produzido pela Sambaqui Cultural, está sendo lançada uma campanha de financiamento coletivo, em parceria com a plataforma Benfeitoria, para a Cia dos Ventos lançar um livro em comemoração aos 30 anos de existência da companhia.

Escrito pela Cia dos Ventos, o material irá perpetuar o legado da arte bonequeira e transmitir o conhecimento desses artistas gigantes. A proposta é celebrar, perpetuar e manter viva a tradição e a arte criadas pela Cia dos Ventos. No livro, é possível ler mais sobre todo o trabalho de arte e educação desenvolvido pelo coletivo e aprender, de forma acessível, com croquis, desenhos e projetos, os segredos da criação de bonecos — dos dedoches aos gigantes. “Apoiando o projeto, você se torna amigo dos bonecos gigantes e pode garantir recompensas valiosas: exemplares do livro, bonecos, réplicas dos personagens do filme “Os 80 Gigantes” – fabricados pela Cia dos Ventos especialmente para você”, explica a diretora.

As sessões de impacto, a agenda de cinemas em cartaz, as informações da campanha de financiamento coletivo e todas as demais informações serão publicadas, durante os três meses da campanha, na landing page

https://www.sambaquicultural.com.br/lancamento-os80gigantes/



Filme Os 80 Gigantes: Sessão de Impacto – exibição e debate

Quando: 4 de março, às 19h30

Onde: Armazém Macedo (Rua Marquês do Herval, 136) – Antonina/PR

Quanto: Gratuito