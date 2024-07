Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza inicia neste domingo no Litoral

Foto: SEES-PR

A edição 2024 dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) chega ao Litoral, com o Festival de Inverno. A partir deste domingo, 7 de julho, e até 9 de agosto, 49 eventos esportivos acontecem em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.

Criados pelo Governo do Estado e realizado em parceria com associações e federações esportivas e prefeituras, os Jogos de Aventura e Natureza unem prática esportiva, turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local.

Depois do Festival de Inverno, a próxima etapa dos JANs 2024 será no Vale do Iguaçu, entre 14 e 22 de setembro.

Confira a programação completa:

07/07 – Caminhada / Passeio Ciclístico – Matinhos

10 a 14/07 – Bodyboarding – Ipanema, Pontal do Paraná

11 a 14/07 – Vôlei de Praia – Sesc, Matinhos

12 e 13/07 – Sul Brasileiro de Pesca – Praça dos Namorados, Guaratuba

13/07 – Wheeling – Sesc, Matinhos

13 e 14/07 – X1 (um contra um) – Matinhos

13 e 14/07 – Motocross – Pontal do Sul, Pontal do Paraná

13 e 14/07 – Festival da Família – Centro de Eventos, Pontal do Paraná

13 e 14/07 – Beach Soccer – Morretes

13 e 14/07 – Skate – Aeroparque, Paranaguá

13 e 14/07 – Capoeira – Ginásio de Esportes, Paranaguá

14/07 – BMX – Sesc, Matinhos

15/07 – Corrida dos garçons – Centro, Matinhos

15 a 19/07 – Oficinas JAN (Beach Tennis, Vôlei de Praia, Teqball, Taekwondo, Punhobol) – Prefeitura, Morretes

15 a 19/07 – Teqball – Sesc, Morretes

15 a 19/07 – Stand Up Paddle – Morretes

19 a 21/07 – Powerlifting – Ipanema, Pontal do Paraná

19 a 21/07 – Futevôlei – Caveirão, Antonina

20/07 – Águas Abertas – Praia Mansa, Matinhos

20/07 – Skate – Praça de Shangrilá Caranguejo, Pontal do Paraná

20/07 – Desafio de Obstáculos – Pista de Motocross, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Handebol de Areia – Sesc, Matinhos

20 e 21/07 – Desafio dos Bombeiros – Sesc, Matinhos

20 e 21/07 – Pesca de Areia – Praia de Leste, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Futebol Americano Full Pads – Complexo Esportivo, Guaratuba

20 e 21/07 – Basquete 3×3 – Ginásio, Guaratuba

20 e 21/07 – Canoagem Oceânica / Maratona – Praça Mário Roque, Paranaguá

21/07 – Kart – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Triathlon – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Wheeling – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Atletismo Cross Country – Morretes

27/07 – Hapkido – Colégio Estadual Paulo Freire, Pontal do Paraná

27/07 – Jogo das Estrelas – Morretes

27/07 – Skate – Guaraqueçaba

27/07 – Brasileiro de Paramotor – Praia de Leste, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Lite Cross – Pista de Motocross, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Ciclismo MTB – Guaraguaçu, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Vôlei de Praia Escolar – Amosi, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Orientação Escolar – Praia de Leste, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Punhobol Escolar – Amosi, Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Basquete 3×3 Escolar – Pontal do Paraná

27 e 28/07 – Paranaense de Surf – Praia Brava, Guaratuba

28/07 – Taekwondo Escolar – Colégio Estadual Paulo Freire, Pontal do Paraná

4 a 9/08 – Surf – Pico de Matinhos, Matinhos

Programação detalhada está AQUI.