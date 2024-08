“Fila de espera para moradia chega a 20 mil pessoas, e isso precisa acabar”, afirmou Zé Elias

“Foz do Iguaçu precisa construir 600 unidades por ano e não a cada mandato de quatro anos. É preciso diminuir esse gargalo”, disse o candidato a prefeito

A fila por moradia em Foz do Iguaçu chega a 20 mil pessoas, informou Zé Elias, candidato a prefeito do União Brasil (44), após reunião com a diretora-superintendente do Instituto de Habitação (FozHabita), Elaine Anderle. “O acesso à habitação, um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal, ainda não é garantido para toda a população de baixa renda da nossa cidade.”

“Hoje, são 20 mil pessoas na fila para obter uma moradia, e dessas, 6 mil estão aptas e em caráter emergencial. Todos têm direito a moradia, tem gente cadastrada há décadas que aguarda por esse momento”, explicou Zé Elias. Na visita ao FozHabita, ele foi acompanhado pelo candidato a vice-prefeito Leandro Costa e os candidatos a vereador Cintia Bordignon, Rute Beck, Pedagoga Rejane e Alcir Franco.

Na reunião, os candidatos do União Brasil tiveram acesso a importantes informações sobre o programa de habitação do município nos últimos quatro anos. Para Zé Elias, a moradia é uma etapa fundamental de desenvolvimento de cada pessoa e também uma forma de garantir sua cidadania, o que deve ser tratado com respeito.

“Foz do Iguaçu precisa construir 600 unidades por ano, e não a cada mandato de quatro anos, no mínimo. É preciso diminuir esse gargalo. É preciso garantir os direitos sociais”, reforçou o candidato, destacando que a área é uma das prioridades de seu plano de governo.

Regularização fundiária

Sobre a regularização fundiária, a superintendente do FozHabita contou que o programa Moradia Legal, em parceria com o Tribunal de Justiça, já beneficiou milhares de famílias em Foz do Iguaçu. No entanto, Zé Elias disse que é preciso rever o programa.

“É preciso entrar, organizar e resolver o problema. A regularização fundiária hoje serve para entrarem a Copel e a Sanepar cobrando altas taxas, mas não é feita a infraestrutura que necessita, serve só atender as companhias privadas que o Paraná tem”, afirmou o candidato.

“A Prefeitura tem que entender que a necessidade da casa própria é um direito constitucional e é preciso pensar em subsídios, porque entregar uma casa de 40 metros quadrados, com carnê de 30 anos para pagamento e já com incidência do IPTU, não atende a grande maioria de quem está precisando”, comentou Zé Elias.

Parcerias

Zé Elias, o vice e os candidatos a vereador concordam que, apesar de conquistas já alcançadas, como a entrega de moradias no Angatuba, no Boicy e no Jardim Primavera (ao lado do Condomínio dos Idosos), o orçamento da autarquia depende de parcerias com os governos do estado e federal, para que muitos programas possam seguir adiante. A autarquia sofre ainda com a falta de pessoal.

O candidato do União Brasil previu eixos específicos para trabalhar a urbanização e a garantia à moradia, fomentando a legislação para habitação, desenvolvimento social e sustentabilidade ambiental. “Falar em moradia é falar em dignidade da pessoa, e essa sem dúvida é uma de nossas prioridades a partir de 1º de janeiro de 2025. Esse é nosso compromisso”, acrescentou Leandro Costa.

