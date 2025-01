Fim de semana tem vôlei com Ágatha e extensa programação esportiva

Foto: Federação Internacional de Voleibol

O fim de semana tem diversos eventos esportivos programados para o Litoral, com destaque para o Verão Vôlei Show, na Arena Verão Maior Portos do Paraná, anexa ao posto fixo de Caiobá, em Matinhos.

O evento será no sábado (18), às 16h, e marca a despedida da medalhista olímpica e campeã mundial de vôlei de praia Ágatha Bednarczuk Rippel. Ágatha nasceu em Curitiba e começou a praticar vôlei em Paranaguá, como sargento da Marinha, na Capitania dos Portos do Paraná. Também criou na cidade o Projeto Ágatha, para atender jovens e adolescentes.

Ágatha, será recebida por duas ex-parceiras: Duda Lisboa, campeã mundial e que já foi considerada a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo; e Rebecca Silva, sua última parceira olímpica. Também participa Natasha Valente, um talento emergente da modalidade.

Antes da homenagem, às 10h, será realizada uma apresentação de Vôlei de Praia Adaptado (sentado), no mesmo local.

A programação esportiva inclui, ainda, a final do Circuito Paranaense de Handebol de Praia, que acontece em Matinhos, com mais de 300 atletas e 22 equipes. As partidas serão disputadas no posto fixo do balneário Riviera, sábado e domingo.

Em Pontal do Paraná, no sábado, mais de 100 competidores participarão, no calçadão de Ipanema, da disputa do Levantamento de Peso Olímpico (LPO).

Na Ilha do Mel (Paranaguá), também sábado e domingo, será realizada mais uma edição da Lobafest, evento que conta com o apoio do Governo do Estado e deverá reunir mais de 600 participantes. O Lobafest conta com diversas atividades, como caça ao tesouro, rally náutico de jet ski, a Lobafest Run (nas categorias 4km, 10km e 21,7km) e o encontro de embarcações.

Em Morretes, no domingo, mais de 300 pilotos participam da 1ª Etapa da Copa Ninja de Mountain Bike 2025. O evento é dividido em quatro categorias principais, com subcategorias que atendem diferentes idades, experiências e objetivos: kids (1 a 4 km), cicloturismo (12 a 20 km), light (15 a 25 km), sport (30 km) e elite/pro (45 a 60 km), todas com subcategorias divididas por idade, gênero, peso e PcD.

Programação

Sábado – 18

Verão Maior Vôlei Show Adaptado (Caiobá, 10h-12h)

Verão Maior Vôlei Show (Caiobá, 16h-18h30)

Levantamento de Peso Olímpico (Ipanema, 07h-18h)

Sábado e domingo – 18 e 19

Lobafest (Ilha do Mel, 7h -18h)

Finais do Circuito Paranaense de Handebol de Areia (Matinhos, 08h-19h)

Domingo – 19

Copa Ninja de Mountain Bike (Morretes, 7h-15h)

Outros esportes

O calendário de competições esportivas dentro do Verão Maior Paraná segue até 23 de fevereiro. No total, são 31 eventos de diversas modalidades, tanto no Litoral quanto na Costa Noroeste do Estado. Entre eles, o Best Trick Skate Red Bull e o ITF Beach Tennis Tour, em Matinhos; o Cross Country, em Morretes; a Travessia dos Veteranos, em Guaratuba.