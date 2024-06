Força Verde apreende redes de pesca ilegais em Guaratuba e Matinhos

No domingo (23), a equipe do 2º Pelotão da Polícia Ambiental – Força Verde, com sede em Guaratuba, apreendeu uma rede de pesca irregular de 40 metros na orla marítima do município.

Os policiais realizavam patrulhamento preventivo contra a pesca predatória quando, por volta das 7h, no balneário Estoril, encontraram uma rede do tipo feiticeira. O petrecho estava armado na modalidade de espera fixa, partindo da linha da praia, o que é proibido.

Não foram encontrados os responsáveis e a rede foi recolhida e encaminhada ao posto da Polícia Ambiental, no bairro Mirim.

Foz do rio Matinhos

Nesta terça-feira (25) policiais do 2º Pelotão atenderam dois chamados do municipio de Matinhos referentes ao mesmo fato: colocação de redes de pesca fixadas no rio Matinhos, próximo à desembocadura do mar, o que também é ilegal.

No local, a equipe encontrou três petrechos de pesca, num total de 180 metros, colocados em desconformidade com a legislação de pesca. “Tal prática além de irregular ainda prejudica a navegação no rio”, informa o subtenente Rodrigo Figueiredo Cainelli.

Também não foram localizados os responsáveis pelos petrechos, que foram recolhidos para depósito da unidade, em Guaratuba.

Informações e fotos: 2ºPel/1ªCia/BPAmb-FV