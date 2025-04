Fotos: Semedi/Prefeitura de Paranaguá

Representantes das secretarias municipais de Educação e Ensino Integral (Semedi) e do Meio Ambiente (Semma) participaram, nessa segunda-feira (7) no auditório do Sesc, de mais uma etapa do projeto Guardiões dos Manguezais Parnanguaras.

A iniciativa visa incentivar a consciência ambiental e a recuperação dos manguezais da região, com uma estratégia educativa ampla. Na sequência, os participantes saíram a campo até o manguezal do bairro Rocio.

A primeira etapa do projeto focou na formação de professores, com capacitação para liderar iniciativas educativas voltadas à preservação dos manguezais. Em seguida, o grupo realizou uma campanha de sensibilização junto aos estudantes, destacando a importância vital dos manguezais para o ecossistema costeiro.

Entre as ações planejadas no projeto, se destacam a plantação de novos manguezais, limpeza de áreas degradadas e a criação de um viveiro comunitário. Essas iniciativas visam restaurar o meio ambiente local e também fortalecer o envolvimento da comunidade escolar e a conscientização sobre práticas sustentáveis.

A professora da Escola Municipal Sully da Rosa Vilarinho, Izabele Santos, ficou muito satisfeita com o contexto e conteúdo da formação, pois atua na oficina de meio ambiente da escola. “O diferencial dessa formação é que eles conseguem articular de forma muito natural, com uma linguagem adequada para sala de aula. Eles conseguiram transpor de forma simples toda essa questão do conhecimento acadêmico, aliada à nossa prática pedagógica. As crianças vão vivenciar de forma concreta e lúdica, associando tudo isso ao conhecimento recebido”, relatou.

A secretária de Educação, Fabíola Soares Arcega, ressalta a importância da ação para a rede municipal de ensino, pois oferece uma excelente oportunidade para ampliar o trabalho de educação ambiental nas escolas. “O projeto valoriza o papel dos manguezais, que são parte essencial da identidade ecológica e cultural de Paranaguá. Trabalhar essa temática com nossos professores e alunos é fundamental para despertar o sentimento de pertencimento e de preservação do nosso território”, completa a secretária.

A supervisora especial do planejamento e representante da Semedi nesse projeto, Michelly Zela, reafirma o compromisso da gestão Adriano Ramos em apoiar ações integradas. “Apoiamos a valorização da identidade ecológica e cultural de Paranaguá, proporcionando vivências significativas para nossa comunidade escolar.”

Projeto foi criado como condicionante para ampliação de empresa

O projeto foi desenvolvido a partir de Termo de Compromisso Urbanístico (TCU) firmado entre o município de Paranaguá, por meio da Secretaria Municipal de Urbanismo, e a Cattalini Terminais Marítimos como condicionante no licenciamento da ampliações nas atividades da empresa.

A Associação MarBrasil foi contratada para desenvolver o projeto “Guardiões dos Manguezais Parnanguaras”, que terá duração de 36 meses. A MarBrasil tem como missão institucional contribuir para a proteção, preservação, conservação, recuperação e o manejo sustentável do meio ambiente costeiro em todo o território nacional, do patrimônio paisagístico e dos bens e valores culturais, visando a melhoria da qualidade de vida das comunidades litorâneas.

O Instituto Bioma Brasil realizará a formação de professores da rede pública de ensino de Paranaguá para o uso do Guia Didático Maravilhosos Manguezais do Brasil, uma ferramenta de apoio didático valiosa para protegermos o futuro dos manguezais de Paranaguá.

Os campus de Paranaguá da Unespar (universidade Estadual do Paraná) e do IFPR (Instituto Federal do Paraná) também são apoiadores, com diversas frentes de atuação no projeto.