Fórum vai debater luta da mulher negra e rede de proteção contra violência

O II Fórum dos Conselhos de Direitos das Mulheres e Coletivos do Litoral do Paraná vai reunir representantes de diversas cidades para debater dois temas: a luta das mulheres negras e as redes de proteção às vítimas de violência nos municípios.

O encontro será realizado nesta terça-feira (19), a partir das 14h, na Unespar (Universidade Estadual do Paraná), em Paranaguá.

O primeiro fórum, em novembro de 2023, aconteceu na UFPR Litoral, em Matinhos, e contou com conselhos da mulher de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná. Desta vez, contará com os conselho de Guaratuba, Morretes e Antonina, além de diversas organizações de defesa de direitos, como os coletivos Roda D’Água, de Paranaguá, Juntas, de Guaratuba, Central de Movimentos Populares de Matinhos e a União Brasileira de Mulheres (UBM).

Para participar, a inscrição é pelo link https://forms….

Programação das palestras

14h – A luta das mulheres negras no litoral do Paraná, com a presença da Presidenta do Conselho Estadual de Direitos das Mulheres do PR – Ivanete Xavier

15h – Rede de atenção às mulheres vítimas de violência nos municípios do Litoral do Paraná.

Local: Unespar Paranaguá – Rua Comendador Correia Júnior, 117 – Centro.