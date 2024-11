Frente Parlamentar de Proteção à Saúde Mental avaliará afastamento de servidores

Deputada Ana Júlia em audiência pública sobre saúde mental | foto: Valdir Amaral/Alep

A Frente Parlamentar de Proteção à Saúde Mental da Assembleia Legislativa do Paraná, coordenada pela deputada Ana Júlia Ribeiro (PT), solicitou ao governo do estado dados sobre afastamentos de servidores públicos.

Conforme requerimento assinado por sete parlamentares membros da frente, o objetivo é levantar os casos de afastamento por problemas relacionados à saúde mental, identificar os programas de assistência existentes no governo e, a partir disso, propor ações para enfrentar o problema.

“A saúde mental dos servidores públicos estaduais tem se tornado uma questão cada vez mais preocupante, dado o impacto que questões psicológicas podem ter nos afastamentos, no desempenho individual e na qualidade dos serviços prestados à população”, explica a deputada Ana Júlia Ribeiro.

De acordo com a deputada Ana Júlia, a saúde mental dos servidores é uma preocupação principalmente na Educação, na Saúde e na Segurança Pública.

A deputada argumenta que os educadores são afetados pela crescente pressão pedagógica, condições precárias de trabalho e excesso de “plataformização” do ensino, o que pode piorar a partir da privatização das escolas.

Na segurança pública, os indicadores prévios também são preocupantes, mostrando índices altos de suicídio entre policiais.

“Sabemos que o problema existe, principalmente, nas áreas da educação, segurança pública e saúde. O objetivo da análise é identificar as áreas sensíveis no funcionalismo público em que os servidores possam estar mais vulneráveis”.

A partir do estudo, a deputada afirma que será possível elaborar políticas mais eficazes para a prevenção e o tratamento dessas questões, “promovendo maior qualidade de vida e de saúde para os trabalhadores, além de desonerar o estado com os custos envolvidos”.

Para a deputada, é fundamental enfrentar o tema da saúde mental e garantir o acolhimento e a promoção para as pessoas que sofrem com diferentes transtornos. “A Frente é um espaço fundamental para o debate e para o encaminhamento das questões relacionadas a esses temas. A saúde mental hoje é um problema grave em várias esferas, e não é diferente no funcionalismo público”, destaca.

Ações da frente

Instituída em 2023, a Frente Parlamentar atua em quatro eixos: mulher, juventude, trabalho e educação.

Neste ano, a Frente passou a contar com um psicólogo especialista em políticas públicas e tem feito diálogos com entidades representativas dos trabalhadores e empresas, como o SESI e sindicatos.

A Frente também trabalha na construção de parcerias com pesquisadores e acadêmicos da Universidade Federal do Paraná para auxiliar na coleta dos dados e análises.

A partir dos dados coletados e de uma nova audiência que deve ser realizada nos próximos meses, a Frente deve encaminhar propostas de leis que visem atender demandas identificadas, além de institucionalizar uma política estadual de saúde mental.

Assinam o requerimento as deputadas Ana Júlia (PT) e Luciana Rafagnin (PT) e os deputados Arilson Chiorato (PT), Dr. Antenor (PT), Goura (PDT), Professor Lemos (PT) e Requião Filho (PT).