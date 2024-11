Gaeco e Promotoria de Paranaguá realizam operação contra policial militar

O Ministério Público do Paraná, por meio da 6ª Promotoria de Justiça de Paranaguá e do Núcleo Regional de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado), realizou nesta segunda-feira (11) a Operação Prumo IV, voltada a apurar um caso de falsa comunicação de crime praticado por um policial militar.

Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, com apoio da Corregedoria da Polícia Militar do Paraná e do Comando do 9º Batalhão de Polícia Militar.

A investigação do MPPR apura o registro de um boletim de falsa ocorrência de furto de um veículo, feito pelo agente público, logo após, supostamente, ter vendido o carro a um terceiro – impedindo assim a transferência de propriedade pelo comprador. Um aparelho celular do investigado foi apreendido, além de outras evidências relacionadas ao caso. As ordens judiciais foram expedidas pelo Juízo Criminal de Paranaguá.

Retidão – O nome da operação, Prumo IV, faz referência à integridade e à retidão moral que são esperadas de agentes públicos, reforçando o compromisso das autoridades em manter a Justiça e a Ordem Pública no Estado.

Grupo Especializado – O Gaeco é composto por membros e servidores do Ministério Público e por policiais civis e militares que atuam sob a coordenação do Ministério Público, sendo as principais atribuições do Grupo a atuação em investigações sobre o crime organizado e de desvios de recursos públicos, além da fiscalização da atividade policial.

Atualmente, o Gaeco do MPPR está estruturado em nove núcleos regionais distribuídos em todo o estado: Curitiba, Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Guarapuava, Londrina, Maringá, Paranaguá e Ponta Grossa.