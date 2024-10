Gaeco realiza operação contra venda ilegal de armas em Matinhos

Fotos: MPPR

O Núcleo de Paranaguá do Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado ), do Ministério Público do Paraná, realizou nesta sexta-feira (25), em Matinhos, a Operação Ferro e Fogo, que apura a prática da compra e venda ilegal de armas de fogo.

Foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Matinhos, com apoio do Batalhão Costeiro da Polícia Militar em Paranaguá. O alvo da investigação foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de munição.

O comércio de armas de fogos é regulamentado pela Lei 10.826/2003 e as transações relacionadas a esses itens devem ser precedidas de procedimento prévio perante a Polícia Federal e o Exército. No caso apurado, verificou-se que as armas/munições eram vendidas pelo suspeito sem os devidos registros, de modo a burlar os controles estabelecidos pela legislação.

A investigação do Gaeco identificou 26 transações ilegais de compra e venda de armas de fogo e munições efetuadas pelo investigado.

Durante as buscas foram apreendidos celulares e munições. As ordens judiciais executadas foram expedidas pelo Juízo Criminal de Matinhos.