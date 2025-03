Goura fala dos caminhos para um Paraná mais sustentável na Conferência Estadual do Meio Ambiente

Goura: “Lixo Zero. desmatamento zero e cidades sustentáveis | foto: Denis Ferreira Netto/Sedest

Ao participar da abertura da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (CEMA/PR), nesta quarta-feira (12), no Centro de Exposições Positivo, no Parque Barigui, o deputado estadual Goura (PDT), que é delegado e representante da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) no evento, apontou, em seu discurso, alguns caminhos para se ter um Paraná sustentável de verdade.

“Para seguirmos no caminho para um Paraná sustentável precisamos avançar rumo a um Paraná Lixo Zero. Avançar para um Paraná da compostagem e da reciclagem. Avançar para um Paraná com desmatamento zero. Avançar nas políticas para cidades mais sustentáveis e avançar para um Paraná com tarifa zero no transporte coletivo”, destacou o deputado Goura, que integra o grupo do eixo temático Governança e Educação Ambiental da conferência.

Logo no início o deputado saudou Eloy Jacintho, liderança indígena que estava na mesa de abertura. “Em nome do Eloy quero saudar todas as pessoas aqui presentes. Goura lembrou que na terça-feira (11), na Assembleia, ele falou sobre a dívida histórica que o Estado brasileiro tem com os povos indígenas.

“Faço questão de reforçar esse ponto, pois a luta indígena não é apenas uma luta dos indígenas, mas de todos nós”, disse. “É muito importante destacar o que Rafael Andreguetto, (diretor de Políticas Ambientais da Sedest), mencionou sobre a Floresta Metropolitana. Trata-se de um caso de sucesso, no qual uma unidade de conservação valoriza, reconhece e institucionaliza a presença indígena”, elogiou Goura. “Que todos nós possamos lembrar da luta indígena e incorporá-la ao nosso dia a dia.”

O deputado aproveitou para saudar os esforços do Governo do Estado, das prefeituras, da sociedade civil e do Ministério Público por tudo que está sendo feito em prol do meio ambiente no Paraná.

Emergência Climática

“É fundamental destacar que todos os esforços devem ser intensificados diante da urgência que vivemos. A emergência climática não é mais uma profecia sobre o futuro. Não é apenas um alerta dos cientistas. Ela é uma realidade com a qual já estamos convivendo”, alertou Goura.

Segundo ele, é preciso adaptar nossas cidades e direcionar o orçamento público para que o enfrentamento da crise climática esteja na pauta dos governos.

“Reconhecemos os avanços que o Estado do Paraná tem feito. O ICMS Ecológico, por exemplo, é um caso de sucesso que precisa ser ampliado e valorizado cada vez mais. Mas temos que fazer mais, muito mais”, disse.

O deputado lembrou que a Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) aponta que as emissões de gases de efeito estufa (GEE) do Paraná representam 4% do total nacional, com base nos dados de 2019.

Transição agroecológica

“Desses 4%, 90% vêm de duas fontes principais: a agricultura (54%) e o setor de energia (36%). Diante desse cenário, precisamos promover uma transição para uma agricultura cada vez mais agroecológica. Devemos seguir o exemplo de Piraquara, um município sem agrotóxicos”, apontou Goura.

Ele afirmou que é essencial implementar uma política pública de apoio à transição agroecológica. “Se falamos de agricultura sustentável, devemos falar também de agricultura ecológica. A agroecologia é o futuro. Ela representa uma agricultura que preserva a água e garante alimentos saudáveis para todos”

Mobilidade Sustentável e tarifa zero

O deputado disse que a transição para um futuro sustentável não passa apenas pela agricultura e destacou a importância do transporte coletivo e da necessidade de subsídios estaduais para garantir a sua viabilidade.

“Precisamos do apoio do governo para implantar políticas de redução tarifária e tarifa zero nas cidades paranaenses”, informou. Goura ressaltou que Curitiba é a cidade mais motorizada do Brasil e questionou: Como podemos incentivar as pessoas a deixarem o carro em casa e utilizarem mais bicicletas ou caminhadas?

Para ele, a resposta está no fortalecimento do transporte coletivo e da mobilidade ativa. “Isso tem consequências diretas no enfrentamento da crise climática. Isso tem impacto direto na construção de cidades mais sustentáveis”, alertou Goura.

Unidade e Compromisso

Goura elogiou novamente todos os esforços realizados para a realização da 5ª Conferência Estadual do Meio Ambiente e Mudança do Clima (CEMA/PR).

“Que este seja um momento de união e compromisso. Que possamos avançar no reconhecimento da urgência climática e no enfrentamento dessa emergência. Não existe mudança sem pressão da sociedade civil. Sem essa mobilização, as coisas não avançam”, declarou.

Eixos temáticos

A CEMA/PR vai debater as propostas que foram encaminhadas pelas conferências municipais. São cerca de 600 propostas divididas em cinco eixos temáticos: Mitigação; Adaptação e preparação para desastres; Justiça Climática; Transformação Ecológica e Governança e Educação Ambiental

Ao final do evento, serão selecionadas 20 propostas, quatro de cada eixo temático, que serão encaminhadas para a Conferência Nacional do Meio Ambiente (CNMA), que acontece entre 6 e 9 de maio, em Brasília (DF).

Estavam presentes na abertura o vice-governador Darci Piana, o secretário de Estado do Desenvolvimento Sustentável, Everton Luiz da Costa Souza, o presidente do IAT, José Luiz Scroccaro e outras autoridades.