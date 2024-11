Goura seleciona projetos sociais para emendas no Orçamento de 2025

O deputado estadual Goura (PDT) lançou um edital para selecionar projetos sociais que irão receber recursos de emendas suas no Orçamento do Estado do Paraná do próximo ano.

Cada deputado poderá destinar até R$ 1,5 milhão a Organizações da Sociedade Civil (OSCs) do estado que promovam políticas executadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social e Família (Sedef).

“Até a próxima quinta-feira (21), estão abertas as inscrições para o edital de emendas parlamentares do meu mandato, que irá selecionar projetos sociais a serem realizados em 2025 nas áreas de Assistência Social, Direitos da Juventude, Política da Criança e Adolescente e Política da Pessoa com Deficiência com atuação no Paraná.

Para conferir o edital e fazer a inscrição é preciso acessar o link bit.ly/goemendas