Governo aumenta valor da diária dos guarda-vidas civis voluntários

As inscrições para os interessados em atuar na próxima temporada de verão encerram neste mês de outubro

Foto: Leonardo Sguarezi/AEN

Os guarda-vidas civis voluntários do Paraná receberam aumento do valor das diárias, que passam a ser de R$ 165,00 por dia de serviço com carga horária de 6 horas; R$ 220,00 para jornadas de 8 horas; e R$ 330,00 para turnos de 12 horas.

Os novos valores já estão em vigor, mas na prática valerão para os guarda-vidas que vão realizar o curso para atuar no verão 2025-2026. As inscrições já estão abertas e encerram neste mês de outubro.

O governador Ratinho Junior assinou, nesta quinta-feira (2), o Decreto nº 11.366/2025 que atualiza os valores de indenização para diferentes cargas horárias de trabalho e garante mais flexibilidade na utilização desses profissionais.

Segundo o tenente-coronel Fabrício Frazatto dos Santos, comandante do 8º Grupamento de Bombeiros, unidade responsável pelo Litoral do Paraná, a atualização traz benefícios práticos para a rotina operacional. “Essa mudança vai possibilitar uma utilização mais eficiente dos voluntários, com escalas que atendem melhor às realidades distintas entre o Litoral e o Interior do Estado. Além disso, permite maior flexibilidade para que os guarda-vidas participem de campanhas educativas e outras ações de prevenção de afogamentos, ampliando o alcance do nosso trabalho”, destaca.

Serão 400 nesta temporada

O programa Guarda-Vidas Civil Voluntário foi criado ainda na década de 1960 e fortalecido nos anos 2000, já tendo formado mais de 800 voluntários em todo o Estado. Na última temporada, cerca de 300 guarda-vidas atuaram no Litoral e em rios e lagos, número que deve ser ampliado para aproximadamente 400 neste verão.

Além de reforçar a segurança de banhistas, o programa contribui para a formação cidadã dos participantes, oferecendo capacitação técnica, disciplina e a oportunidade de atuar sob a coordenação direta do Corpo de Bombeiros. “O projeto dos guarda-vidas civis é uma oportunidade de difundir a cultura preventiva para a sociedade. São pessoas que ingressam nessa atividade de forma voluntária e acabam se tornando multiplicadores de boas práticas de segurança e prevenção de afogamentos”, afirma Frazatto.

Inscrições – As inscrições para o curso de formação de guarda-vidas civis já estão abertas e podem ser feitas neste link. O curso é pré-requisito para que os interessados possam atuar na próxima temporada.