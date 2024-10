Governo confirma R$ 1,2 milhão para prefeituras atenderem pessoas em situação de rua no verão

A Secretaria do Desenvolvimento Social em parceria com o Conselho Estadual da Assistência Social, anuncia nesta quinta-feira (31), em Pontal do Paraná, a liberação de R$ 1,2 milhão aos sete municípios litorâneos, para o desenvolvimento de ações para a população de rua, durante todo o verão.

O Incentivo Verão, visa intensificar a assistência a pessoas em situação de rua, uma população que tende a crescer durante o verão devido ao aumento do fluxo turístico nas regiões litorâneas. O recurso, oriundo Fundo Estadual da Assistência Social, será destinado para serviços essenciais de acolhimento, alimentação, higiene e orientação social.

O evento acontece às 11h, no Centro de Capacitação da Prefeitura de Pontal, na rua Dídio Costa, 422, em Praia de Leste.

No dia 1º de outubro, a Comissão Intergestores Bipartite (CIB/PR), que reúne diversas instituições publicas e da sociedade civil aprovou uma proposta de incentivo aos municípios do litoral que foi encaminhada para aprovação do Conselho Estadual de Assistência Social (CEAS/PR). O Correio divulgou a notícia.

Os recursos são do Fundo Estadual de Assistência Social ((FEAS) e seriam divididos da seguinte forma (divisão proposta pela CIB/PR):

Município Valor Antonina R$ 130.000,00 Guaraqueçaba R$ 20.000,00 Guaratuba R$ 180.000,00 Matinhos R$ 180.000,00 Morretes R$ 230.000,00 Paranaguá R$ 330.000,00 Pontal do Paraná R$ 130.000,00 Total R$ 1.200.000,00

