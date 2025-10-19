Governo do Estado divulga a lista de shows gratuitos do verão nesta terça

Artistas que vão se apresentar nos palcos do Verão Maior Paraná 2025/2026 serão conhecidos nesta terça no canal do Governo do Paraná no Youtube

Show de Luan Santana em 2025 teve recorde de público | foto: Roberto Dziura Jr./AEN

Nesta terça-feira (21), a partir das 19h, o Governo do Estado divulgará em suas redes sociais e também pelo YouTube a programação que deverá levar milhões de pessoas para o Litoral na programação do Verão Maior Paraná 2025/2026.

De acordo com o Governo do Estado, quase 2 milhões de pessoas assistiram aos shows na temporada 2024/2025 e 1 milhão acompanhou as atrações na edição 2023/2024, realizadas nos dois anos nas praias de Matinhos e Pontal do Paraná.

Já passaram pelos palcos do Verão Maior Paraná artistas de sucesso como Luan Santana, Titãs, Jota Quest, Sorriso Maroto, Péricles, Alexandre Pires, Rio Negro & Solimões, Michel Teló, Matheus & Kauan, Guilherme & Santiago, João Bosco & Vinícius, Fernando & Sorocaba, César Menotti & Fabiano, Eduardo Costa, Felipe Araújo e vários outros, em 2025.

Em 2024, integraram o line-up Roupa Nova, É o Tchan, Jorge & Mateus, Zezé Di Camargo & Luciano, Dudu Nobre, Chiclete Com Banana, Raça Negra, Guilherme & Benuto, Hugo & Guilherme, Rick & Renner, Clayton & Romário, Yasmin Santos, George Henrique & Rodrigo, Pixote, Simone Mendes, Amado Batista, Trio Parada Dura, Matogrosso & Mathias, Zé Felipe e Henrique & Diego.

Em 2023, Ara Ketu, Leonardo, Eduardo Costa, Sambô, César Menotti & Fabiano, Fernando & Sorocaba, Maria Cecília & Rodolfo, Jeann & Julio, Antony & Gabriel, Edson & Hudson, João Bosco & Vinicius, Bruno & Barretto e George Henrique & Rodrigo participaram do festival, enquanto que Alexandre Pires, Edson & Hudson, Eduardo Costa e Jerry Smith integraram a primeira edição, no verão de 2020.

Recordes de público

Em Matinhos, a faixa de areia ampliada pelo Governo do Estado recebeu público superior a 100 mil pessoas em nove apresentações entre 2024 e 2025. O cantor sertanejo Luan Santana detém o maior público em um único show do Verão Maior Paraná, com 164 mil pessoas em 2025, e também acumula o terceiro lugar, com 136 mil em 2024.

Ainda no sertanejo, Simone Mendes levou 152 mil moradores e veranistas para as areias de Matinhos em 2024, enquanto que Zezé di Camargo & Luciano aparecem em quarto lugar, com 119 mil pessoas. O top 5 é completado pelos ícones do samba e pagode Raça Negra, que levaram 110 mil em 2024.

Já em Pontal do Paraná, o recorde de público foi conquistado em 2024, quando 42 mil pessoas foram ao Centro de Eventos Marissol para assistirem o grupo É o Tchan. Em seguida vem a dupla Rio Negro & Solimões, com 30 mil espectadores; Cesar Menotti & Fabiano, com 29 mil; e Rick & Renner, João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto, com 28 mil cada, todos em 2025.

Show da dupla Guilherme & Santiago , em Pontal do Paraná | foto: Arnaldo Neto/AEN

Confira a lista de recordistas com o cantor – público – ano:

Matinhos

Luan Santana – 164 mil – 2025

Simone Mendes – 152 mil – 2024

Luan Santana – 136 mil – 2024

Zezé di Camargo & Luciano – 119 mil – 2025

Raça Negra – 110 mil – 2024

Pontal do Paraná

É o Tchan – 42 mil – 2024

Rio Negro & Solimões – 30 mil – 2025

César Menotti & Fabiano – 29 mil – 2025

Rick & Renner – 28 mil – 2025

João Haroldo & Betinho e Guilherme & Benuto – 28 mil – 2025

