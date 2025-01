Governo federal investe mais R$ 18 milhões em universidades do Litoral

Foto: CPP-CEM / Marcos Solivan

O governo federal vai destinar R$ 18 milhões em duas instituições de ensino superior federais do Litoral do Paraná. São R$ 16 milhões para ampliação do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CPP-CEM), da Universidade Federal do Paraná (UFPR) e R$ 2 milhões para o campus Paranaguá do Instituto Federal do Paraná (IFPR).

Os dados foram divulgados pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), que informa que o total investido nas universidades federais do Paraná é de R$ 877 milhões. “Esses investimentos reforçam o compromisso do governo Lula com a educação pública de qualidade e com a formação de profissionais capacitados, promovendo desenvolvimento social e tecnológico em todo o estado do Paraná”, destacou Gleisi.

Esses recursos serão utilizados na ampliação e modernização da infraestrutura acadêmica, contemplando a construção de laboratórios, salas de aula, bibliotecas, novos blocos, quadras poliesportivas, e muito mais, beneficiando unidades em diversos municípios do estado.

A prioridade no pacote de investimentos será a construção do Campus Niemeyer da Unila, em Foz do Iguaçu, um projeto grandioso que receberá R$ 752 milhões, consolidando a universidade como um polo estratégico de integração acadêmica e cultural na América Latina.

Entre as iniciativas previstas, destacam-se:

UFPR (Curitiba): R$ 12 milhões para a construção do bloco didático de Química.

UFPR (Jandaia do Sul): R$ 12 milhões para a construção do prédio do campus.

UFPR (Pontal do Paraná): R$ 16 milhões destinados ao prédio do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar.

UFFS (Realeza): R$ 9 milhões para o Centro de Referência em Controle de Qualidade de Alimentos da Agricultura Familiar.

Unila (Foz do Iguaçu): R$ 10 milhões para a construção da moradia indígena.

UTFPR (Pato Branco): R$ 7 milhões para construção de bloco com salas de aula e laboratórios.

Também receberão recursos a UFFS de Laranjeiras do Sul (R$ 5 milhões), UTFPR Toledo (R$ 5,5 milhões), UTFPR Apucarana (R$ 5,5 milhões), UTFPR Cornélio Procópio (R$ 5,5 milhões), UTFPR Francisco Beltrão (R$ 5,5 milhões), UTFPR Campo Mourão (R$ 2 milhões), UTFPR Santa Helena (R$ 1 milhão), UTFPR Dois Vizinhos (R$ 3 milhões), UTFPR Londrina (R$ 1 milhão), UTFPR Guarapuava (R$ 4 milhões), UTFPR Litoral (R$ 2 milhões), UTFPR Medianeira (R$ 2 milhões), UTFPR Ponta Grossa ( R$ 4,5 milhões) e UTFPR Curitiba (R$ 1 milhão).

Ainda estão previstos recursos de R$ 11,6 milhões para construção de prédio para ambulatórios de especialidades médicas no Hospital Universitário de Curitiba.

Fonte: Assessoria parlamentar