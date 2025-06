Feira de Cursos e Profissões da UFPR atrai estudantes de todo o Litoral

Fotos: UFPR

A UFPR recebeu neste domingo (1º), em Matinhos, centenas de estudantes de todos os município do Litoral do Paraná a região na Feira de Cursos e Profissões. Colégios e famílias foram conhecer os cursos e demais atividades que a universidade promove em na UFPR Litoral, em Matinhos, e no Centro de Estudos do Mar, em Pontal do Paraná.

Programação diversificada

Os visitantes puderam participar de um tour pela campus e conhecer as estruturas didáticas, salas de aula, laboratórios, biblioteca, auditório, entre outros. Nos estandes, o público pôde conhecer os 18 cursos de graduação presenciais e gratuitos ofertados, pós-graduação e projetos. Ainda houve música ao vivo, exposição de pinturas da servidora Carol Baggio e apresentações de dança da Cia. Jota Ribeiro, projeto parceiro da UFPR, e do projeto Bateria da Vila, em parceria com a Associação de Moradores da Vila Nova.

Aramis Barbosa, diretor do Colégio Estadual Ilha Rasa, em Guaraqueçaba, levou um grupo de 45 estudantes para conhecer a UFPR e seus cursos, também integravam o grupo estudantes Colégio Estadual Marcílio Dias. Segundo Aramis, o deslocamento para os moradores das ilhas é bem difícil, criando uma barreira para que os estudantes deem continuidade aos estudos após o ensino médio. “Boa parte deles nunca teve essa oportunidade de vir para cá, é uma novidade para eles, gerando muita curiosidade. Com a visita, eles estão com bastante expectativa de fazer o vestibular ou ter acesso à universidade pelo Enem. A gente quer incentivar que eles venham continuar os estudos”, afirmou o diretor.

Maria Eduarda das Neves dos Santos, de 16 anos, que cursa o segundo ano do Ensino Médio, é moradora da Ilha Rasa, e esteve na Feira de Profissões pela primeira vez. “É a primeira vez que venho à UFPR e achei o evento ótimo, maravilhoso. Fiquei com vontade de fazer todos os cursos, mas eu gosto mesmo é de biologia, então me interessei mais por Ciências Ambientais e Oceanografia”, relatou a estudante.

O estudante de Engenharia Civil, Augusto Capelari, de 25 anos, estuda no Campus de Pontal do Paraná e foi voluntário para atender os visitantes na Feira. Natural de Paranaguá, ele havia estudado ciências biológicas e depois optou pela engenharia, apesar de a matemática não ser uma das suas matérias favoritas. “Como sei que preciso da matemática para o meu futuro comecei a gostar. Os visitantes do ensino médio ficam surpresos ao saber que ofertamos três engenharias em Pontal, eles chegam envergonhados, mas aos poucos vão perguntando e tentando entender o diferencial de cada uma das engenharias”, relatou o graduando.

A feira proporcionou encontro de diferentes perfis de estudantes e educadores, facilitando a troca de experiências, além de momentos de descontração e lazer. A Feira superou todas as expectativas da comissão organizadora.

A coordenadora do evento, professora Isabel Martines, destacou o sucesso da iniciativa, realizada em curto prazo, mas com grande dedicação de toda a equipe. “Tivemos poucos dias para organizar, mas preparamos tudo com muito carinho. Nosso maior desejo foi que os olhos dos visitantes brilhassem ao chegar aqui e queiram fazer parte da UFPR”, afirmou. Isabel também ressaltou o papel fundamental da comunidade acadêmica para a realização do evento. “Sem a participação efetiva de mais de 110 servidores técnico-administrativos e docentes, além dos 285 estudantes de graduação e pós-graduação envolvidos, esse momento não seria possível. Quero agradecer a cada um que se dispôs a receber nossos visitantes de braços abertos”, declarou.

Mostrando a universidade

O evento contou com a presença do reitor da UFPR, Marcos Sunye, da vice-reitora, Camila Fachin, da pró-reitora de pós-graduação, Edneia Cavalieri, da pró-reitora de gestão de pessoas, Dulcileia Gonçalves, e da coordenadora de Apoio a Projetos, Programas e Estágio – COAPPE /Progap, Maria Stael Bittencourt Madureira.

Para o reitor Marcos Sunye as feiras de profissões não servem somente para aumentar o número de inscrições no vestibular, elas são uma oportunidade para mostrar o que a UFPR faz e representa na sociedade. “Somos a maior e a melhor universidade do estado e a sociedade paranaense tem que saber o que é feito aqui dentro, então nada melhor que essas feiras para mostrar quem nós somos”, enfatizou Sunye.

A vice-reitora Camila Fachin agradeceu toda a comunidade acadêmica envolvida na organização e realização do evento. “Fico muito feliz de ver a universidade de portas abertas, recebendo todos esses estudantes das escolas públicas. É muito importante a gente lembrar que a UFPR é de todos e que todo mundo pode ter seu lugar aqui. A nossa ideia é que no ano que vem o processo seletivo seja ainda mais inclusivo”, afirmou Camila.

Articulação

A diretora da UFPR Litoral, Vanessa Andreoli, agradeceu o apoio da reitoria e a dedicação de todos os servidores e estudantes na organização da Feira. “O apoio do Núcleo de Educação de Paranaguá, na articulação com as Secretarias de Educação dos Municípios, também foi fundamental para que os estudantes do ensino médio pudessem vir até a UFPR neste dia, prestigiar a Feira, porque sem a disponibilização do transporte escolar, pelas sete secretarias, nada disso seria possível”, explicou Vanessa.

O diretor do Campus Pontal do Paraná – Centro de Estudos do Mar (CPP/CEM), José Guilherme Bersano Filho, também esteve presente. Para ele, a aproximação entre os campi do litoral viabiliza a presença da UFPR como instituição de referência em educação superior. “Nós, em Pontal, oferecemos três engenharias, a oceanografia e uma licenciatura, que estão presentes aqui. Essa Feira feita aqui na UFPR Litoral em conjunto com nosso Campus Pontal é extremamente importante para as comunidades daqui poderem enviar seus alunos e conhecer um pouco mais as ações, os projetos e as atividades que nós desenvolvemos aqui, buscando o desenvolvimento da região”, explicou o diretor.

O chefe do Núcleo Regional de Educação de Paranaguá, Paulo Severino Penteado, esteve no evento e ressaltou que a articulação entre as diferentes instâncias, municipais, estadual e federal, faz com que os estudantes saibam que têm acesso ao ensino público de qualidade no litoral. “Essa integração tem sido muito promissora para o futuro dos nossos acadêmicos aqui do litoral”, declarou Paulo.